El fin del uso de la baliza V-16, en el aire: la DGT aclara si hay fecha para que su uso sea opcional

La pregunta que se hacen millones de conductores es directa: ¿habrá algún día una fecha en que su uso sea opcional?

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Cuatro meses después de que la baliza V-16 conectada se convirtiera en obligatoria en España, el debate sobre su futuro no solo no se ha cerrado, sino que ha escalado hasta el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que el pasado 1 de enero de 2026 entró en vigor la obligatoriedad de la baliza V-16 para sustituir a los triángulos en caso de avería en una vía interurbana. Pero ni la norma ha calmado las dudas, ni tampoco la DGT ha conseguido zanjar la controversia. La pregunta que se hacen millones de conductores es directa: ¿habrá algún día una fecha en que su uso sea opcional?

La posición de la DGT

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido en todo momento la medida con argumentos de peso. Según Navarro, "la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando". La razón de fondo que esgrime la DGT para sostener la norma es estadística, y es que entre los años 2018 y 2024, un total de 159 personas perdieron la vida atropelladas tras bajarse de su coche en carretera, una media de 24 fallecidos por año.

Sin embargo, tras solo cuatro meses desde su implantación como obligatorias, la DGT opina que todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para valorar su efectividad. Para Navarro "la baliza va haciendo su camino poco a poco" y necesitarán más meses para saber si se están cumpliendo los objetivos marcados. En otras palabras: no hay fecha para que la V-16 sea opcional porque la DGT no contempla esa posibilidad, al menos por ahora.

La enmienda que lo cambia todo

Mientras la DGT mantiene su postura, en el Congreso la presión crece. Vox ha registrado una enmienda a una ley del PSOE con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos. En la enmienda, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia".

La propuesta tiene tres patas: hacer la baliza opcional, eliminar la obligatoriedad de la geolocalización y la conectividad con la DGT, y garantizar que los triángulos "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal". El argumento central de Vox es que la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España, mientras que en el resto de Europa no se impone esta restricción, y que la Comisión Europea ve conforme a derecho la obligatoriedad actual y deja la regulación en manos de cada Estado.

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El respaldo a esa crítica proviene del propio aparato de seguridad vial. La Asociación Unificada de Guardias Civiles comparte la perspectiva de la complementariedad y "se inclina por la complementariedad en vez de la obligatoriedad".

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La prueba de fuego de la Semana Santa

El debate se agudizó tras los datos de la primera gran operación de tráfico con la baliza ya en vigor. La Semana Santa de 2026 se saldó con 30 víctimas mortales en accidentes de tráfico, una cifra un 3,2% por encima del año anterior. El aumento principal estuvo en los atropellos, con cinco víctimas más que en 2025. Ese es precisamente el apartado donde la DGT prometía mejoras con la V-16.

El Gobierno, sin embargo, ofreció otra lectura del conjunto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareció en el Senado y señaló que en lo que va de 2026 el número de víctimas mortales en carretera ha bajado un 19%. Respecto a los cinco atropellados durante la Semana Santa, el ministro aclaró que ninguno de esos casos estaba relacionado con señalización de emergencia, sino con personas caminando por zonas interurbanas o una autovía.

La situación actual

La situación legal vigente combina la obligatoriedad formal con una aplicación más flexible de lo previsto. La DGT ha publicado una aclaración que señala que si bien todo conductor deberá emplear el dispositivo V-16 para advertir un vehículo detenido en la vía, "un triángulo de preseñalización de peligro eventualmente colocado no tendrá la consideración de obstáculo en la vía y por tanto no será objeto de denuncia". La infracción por no llevar la baliza V-16 es leve y su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos.

A ello se añade la retirada de homologación de varios modelos de baliza. A finales de diciembre de 2025, la DGT retiró la homologación a varias balizas tras una revisión de los dispositivos certificados. Además, estos dispositivos deben garantizar una autonomía mínima en reposo de 18 meses, tal y como establece la normativa, por lo que algunos modelos podrían empezar a presentar fallos a partir de mediados de 2027. Sin embargo, la legislación garantiza una conectividad mínima de 12 años desde el momento de la compra.