El Ejecutivo presenta la colección 'Dmocracia'

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El Gobierno ha presentado "Democracia", una colección cápsula de ropa con la que pretende acercar los valores democráticos a la generación Z. La iniciativa se enmarca en la campaña de conmemoración por los 50 años de la muerte de Franco y cuenta con la colaboración de la influencer Marina Rivers y el artista Binomio.

Sudaderas, camisetas y pantalones con mensajes como "Democracia" o "Antifascista" conforman una propuesta que busca conectar con los jóvenes a través de la moda y las redes sociales. La colección se presenta bajo la idea de que la ropa también transmite valores. "Bueno, el mensaje me gusta", asegura una joven al conocer las prendas. Otra de las participantes resume el espíritu de la campaña con una frase que sirve de lema: "Cuando te vistes, te posicionas".

El Gobierno defiende que esta iniciativa utiliza un lenguaje cercano a los jóvenes para reivindicar la importancia de la democracia. La presentación contó con la participación de Marina Rivers y otros creadores de contenido, que desfilaron por los pasillos del Congreso de los Diputados luciendo las prendas de la colección.

La estrategia, sin embargo, no convence a todos. "No es mala estrategia, pero no me parece la correcta, la verdad", opina una de las jóvenes consultadas.

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"No se vende, se defiende"

La colección gira en torno al lema "No se vende, se defiende", una declaración con la que el Ejecutivo busca reivindicar la defensa de los valores democráticos. Las prendas incluyen también camisetas con el mensaje "Antifascista", reforzando el carácter reivindicativo de la campaña. El lanzamiento coincide con un momento en el que preocupa la percepción que parte de la juventud tiene sobre la democracia. Según los datos citados en la campaña, el 68 % de los jóvenes desconfía de ella y algunos llegan a afirmar que "todo era mejor con Franco".

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Frente a esa realidad, los protagonistas de la campaña lanzan un mensaje rotundo: "No hay otra que la democracia. Lo otro es una dictadura". Otra participante insiste en la importancia de la memoria histórica: "Tenemos que aprender de la historia para no repetirla". Con esta colección, el Gobierno apuesta por la moda como herramienta de comunicación para acercar los valores democráticos a las nuevas generaciones, utilizando la influencia de las redes sociales y de los creadores de contenido para difundir un mensaje que resume toda la campaña: la democracia no se vende, se defiende.