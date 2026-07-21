El juez considera que Julio Martínez era "un correveidile" de Zapatero: la implicación del empresario al expresidente en el caso Plus Ultra
Julio Martínez, el empresario socio de Zapatero, ha vuelto a señalar al expresidente en Plus Ultra pero ignora qué gestiones hizo
El socio de Zapatero asegura que el expresidente "marcaba los pasos" y admite una comisión por el rescate de Plus Ultra
En las últimas horas, el futuro penal de José Luis Rodríguez Zapatero se ha complicado. En más de tres horas de declaración, su socio, el hombre que pagó más de 600.000 euros al expresidente y sus hijas, le ha acusado de "marcar los pasos" para conseguir el rescate de Plus Ultra. Tanto, que el juez ha concluido que Julio Martínez era, textualmente, "un correveidile".
En su declaración, Julio Martínez ha ratificado su confesión por escrito de ayer y ha asegurado que él era solo una tapadera. Sin embargo, no ha respondido a la pregunta clave del magistrado en la que se le cuestionaba si Zapatero presionó a alguien del Gobierno.
Martínez vuelve a implicar a Zapatero en el caso Plus Ultra
El empresario Julio Martínez Martínez, uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha confirmado la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en torno al préstamo público concedido a esta aerolínea en 2021, si bien ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión ni con quién.
Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo de 53 millones de euros para la aerolínea, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.
Vuelve a señalar a Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante
Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha seguido la línea de su escrito y ha confirmado el cobro del 1 % del préstamo público (alrededor de medio millón de euros), abonado en diferentes partes a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda. Aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, ha dicho que el expresidente pidió que se cobrase a través de diferentes empresas, según informan a EFE fuentes jurídicas.
El empresario ha vuelto a señalar a Zapatero como la persona que captaba los clientes para Análisis Relevante -empresa administrada por Martínez-, entre ellos Plus Ultra, y ha señalado que él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, sin llegar a saber las gestiones que este en su caso hiciese ni con quién.
Lo que sí ha confirmado es que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo 10 días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.