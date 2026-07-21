El incendio originado en La Mierla, Guadalajara ha obligado a desalojar 34 poblaciones, mientras que 14 se mantienen confinadas

Emiliano García-Page ha avanzado que durante la jornada de este martes se empezará a plantear el posible regreso de vecinos a los municipios

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El incendio forestal declarado en la Sierra Norte de Guadalajara, que ya ha calcinado 29.000 hectáreas, empieza "a ver la luz más allá del humo" en su extinción, según ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para analizar la situación del incendio originado en La Mierla, el presidente regional ha afirmado en declaraciones a los medios que, a pesar de que las condiciones siguen siendo "muy adversas", el despliegue de esta noche, con más de 600 personas actuando, "dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria".

Por el momento, 34 poblaciones han sido desalojadas y 14 confinadas

La Huerce es uno de los municipios de Guadalajara que ha tenido que ser desalojado debido al humo y a la proximidad de las llamas. Francisco Lorenzo, el alcalde de la localidad, declaraba en el programa Hoy por Hoy de 'Cadena SER' su dolor ante uno de los peores incendios decretados en Castilla-La Mancha.

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Se trata de un zona dedicada a la ganadería, que vive también del turismo y del paisaje, un municipio en el que habitan unas 15 personas durante todo el año. "Somos pocos y los que hay son ganaderos. No hay otros recursos", ha explicado Lorenzo.

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García-Page ha señalado que el objetivo es mantener las llamas dentro del perímetro para después empezar a apagarlo desde dentro "sin estar preocupados por más expansión". Además, ha avanzado que durante la jornada de este martes se empezará a plantear el posible regreso de vecinos a los municipios "donde ya entendemos que la situación está fría".

El presidente ha apuntado que el mando operativo considera de que los grandes objetivos se han ido cumpliendo por orden prioritario. Ante los medios ha señalado que se encuentran "en un planteamiento que nos permite empezar a contener dentro de los límites del propio incendio los distintos flancos".