Gonzalo Barquilla 21 JUL 2026 - 13:35h.

Peter Pogačar recuerda a su hija Julija en su 15 cumpleaños y promete seguir buscándola tras casi cinco años desaparecida

La desaparición de Julija, el drama que acompaña a Tadej Pogačar en el Tour de Francia: "¡Ayuda! Mi primita está desaparecida"

Compartir







Julija, prima del campeón de ciclismo Tadej Pogačar, cumple este martes 15 años y desde hace casi cinco años se desconoce dónde se encuentra tras desaparecer junto a su madre, Melisa Smrekar, a quien buscan la Policía Nacional y Europol.

El padre de la menor, Peter Pogačar, con motivo de esta fecha tan especial, ha difundido en redes sociales una carta dedicada a su única hija en la que recuerda momentos especiales y lamenta haberse perdido todos estos años junto a ella. El progenitor viajó a España el pasado mes de junio para volcarse de nuevo en la búsqueda después de que Melisa enviara a Eslovenia 12 cartas desde nuestro país. Se sospecha que podría haber recibido ayuda de seguidores del movimiento de la gurú Lana Praner y encontrarse oculta en territorio nacional, como avanzó en primicia la web de 'Informativos Telecinco'. El foco se ha fijado en Gran Canaria, pero por ahora no ha habido resultados.

Peter, a pesar de no tener noticias sobre la niña en todo este tiempo, ha querido arrancar la nueva carta celebrando el cumpleaños de su hija con mucha alegría y recordándole cómo era todo antes de su desaparición repentina en Eslovenia el 3 de noviembre de 2021: "Mi querida Julia, ¡muchísimas felicidades! Hoy cumples 15 años. Cómo me gustaría abrazarte, felicitarte y desearte toda la felicidad y el amor del mundo, pero, por desgracia, eso no es posible. No sé dónde estás. Llevo casi cinco años buscándote sin descanso, viajando por todo el mundo y haciendo todo lo posible para encontrarte por fin. Y no voy a rendirme hasta que lo consiga".

El último verano de Peter junto a su hija antes de su desaparición en Eslovenia

El padre continúa con referencias de su infancia: "¿Te acuerdas de tu décimo cumpleaños, cuando te dije que cerraras los ojos y te llevé al jardín, donde te enseñé el abeto que había plantado para ti? Lo llamo 'el abeto de Julija'. ¡Ya sabes lo grande que está! Y tú también has crecido tanto como él en estos años. Intento imaginarme cómo eres ahora, pero en mi mente sigues siendo esa niña soñadora y curiosa con una imaginación sin límites".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No olvidaré cómo te pasabas horas y horas leyendo cómics y todo tipo de enciclopedias. Te interesaban muchas cosas, desde el universo hasta los coches y los animalitos, sobre todo las aves. ¿Te acuerdas de cuando, un fin de semana por la mañana, viniste a mi dormitorio y me preguntabas a qué orden pertenecía tal o cual pájaro? Te lo sabías todo de memoria. ¿Sabes que hay una aplicación para el móvil que se llama 'Merlin Bird ID' y que es capaz de escuchar a los pájaros e indicar sus nombres? Si tienes móvil, ¡descárgatela!", precisa.

Peter no olvida su complicidad con Julija: "Cuántas ganas tenías de ir al parque de atracciones, sobre todo a la montaña rusa. Pero te puse dos condiciones: la primera era que tenías que aprender a montar en bicicleta, y la segunda, que tenías que medir al menos 150 centímetros, porque si no, no te dejarían subir a la montaña rusa. En los meses previos a tu desaparición aprendiste a montar en bicicleta, y en los últimos días medimos tu altura y la regla marcaba 149 centímetros. No olvidaré lo emocionada que estabas, porque sabías que ya no había ningún obstáculo para ir al parque de atracciones".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Aquel último verano, cuando estuvimos juntos con los amigos en la playa, también te lo pasaste en grande en el agua. Eras como un delfinito. Te sumergías, recogías guijarros y conchas del fondo, mirabas bajo el agua sin gafas y disfrutabas con tus amigas, que también te echan infinitamente de menos y desean que vuelvas lo antes posible", agrega en su mensaje a la pequeña, cuya búsqueda también ha sido difundida por la INTERPOL.

La habitación de Julija, sus tres gatas y el dolor del padre

El objetivo del padre solo es encontrar a su hija y no descansará hasta tener noticias: "En casa te siguen esperando los regalos de Navidad bajo el abeto y junto al belén. Tu habitación también te espera, tal y como estaba. ¿Te acuerdas de cómo montamos el rompecabezas del 'mapa del mundo'? Nos esforzamos durante meses y meses hasta que por fin lo conseguimos. Al final, te echaste a llorar, un poco de alegría y otro poco de tristeza, porque ya estaba montado y con ello se acababa el esfuerzo. Te enseñé a ser perseverante. Cuando uno se propone algo y no le sale bien, no debe rendirse, sino seguir insistiendo hasta el final. Verás, llevo casi cinco años esforzándome por encontrarte. Todavía no lo he conseguido, pero no voy a rendirme. Te lo prometo".

"Nuestras tres gatitas siguen conmigo. Seguro que te acuerdas: Črnka, Sivka y Okica. La casita que les hicimos también sigue en pie, y en invierno, cuando hace frío, se acurrucan dentro para estar calentitas. Por supuesto, también te acuerdas de Barka, el perro de la tía Ana. Ya está bastante mayor, ahora tiene el hocico gris. Cuando lo dibujaste, todavía lo tenía negro. Y tampoco es tan vivaz como antes. Todos deseamos que puedas volver a verlo alguna vez, jugar con él y acariciarlo", detalla Peter.

El padre desea que, a pesar de no saber dónde se encuentra, la menor permanezca en las mejores condiciones posibles: "Julija, espero que lo estés pasando bien allí donde estés, que hagas cosas interesantes, que te juntes con tus compañeros y que dibujes mucho. ¿Sigues haciendo cómics con tus tres héroes, Tačko, Šekica y Rjavko? Muchas veces los miro y me río, y admiro el talento que tienes para la caricatura. Cómo sabes dibujar diferentes expresiones faciales con solo unos trazos. Y no dudo de que, en estos años, hayas mejorado aún más en ello. Estoy deseando que algún día me enseñes todo lo que has creado durante este tiempo en el que no estamos juntos".

"Eres mi única hija. El dolor que siento desde tu desaparición es infinito, pero también me ha enseñado mucho. Ahora veo la vida de otra manera y, sobre todo, soy más consciente de lo que es realmente importante y de lo que no lo es. Y lo más importante eres tú. Siempre he deseado que fueras feliz y estuvieras satisfecha en tu vida. Y para eso nunca es demasiado tarde. Que sepas que aquí, en casa, todos te esperamos con los brazos abiertos, que siempre serás bienvenida y que volverás a traer a nuestras vidas tanta felicidad y amor como ni siquiera puedes imaginar. Te quiero y espero con ilusión el día en que volvamos a vernos... Tu Oči", sentencia Peter Pogačar.

Las dedicatorias de su tía Ana y otros familiares

Peter no es el único que ha querido felicitar a Julija en su 15º cumpleaños. También familiares y amigas han compartido mensajes en los que recuerdan a la menor, evocan momentos vividos junto a ella y expresan su deseo de que se encuentre bien y puedan volver a abrazarla.

Su tía Ana recuerda los viajes y aventuras que compartieron, desde las excursiones por la montaña hasta los paseos en paddle surf, y destaca especialmente la pasión de Julija por los animales y las aves. También se acuerda de Barki, el perro de la familia, ya muy mayor, y de los dibujos que la niña hacía de él. "Lo que más deseo es poder volver a abrazarte fuerte", le escribe antes de asegurarle que, pase lo que pase y esté donde esté, siempre podrá contar con ella.

También Anže le dedica unas palabras para asegurarle que nadie está enfadado con ella y que siempre estará en sus corazones. Ana, Eva y Lara recuerdan por su parte los veranos compartidos en Červar, las tardes en la playa, los juegos y las visitas al parque de atracciones, mientras que Lina, una de sus amigas, evoca las historias de fantasía que inventaban juntas, las tardes de juegos y las noches en tiendas de campaña.

Las pequeñas Izabella y Eleonora, de 11 y 13 años, también se acuerdan de Julija en su cumpleaños y rememoran las pulseras que hicieron juntas, las tiendas de campaña que montaban con cojines y las noches que pasaron juntas. Como los demás, terminan su mensaje con el mismo deseo, el de poder volver a verla pronto. La familia de la menor sigue compartiendo mensajes para tratar de localizarla, como ya hizo también su primo, el líder del Tour de Francia, Tadej Pogačar.