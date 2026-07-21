Cuatro mujeres han sido halladas muertas en las últimas horas en España, tres de estos casos se investigan como violencia de género

Uno de los hijos de la mujer asesinada por su marido en Toledo avisó al 112 del crimen: la víctima deja un huérfano de tres años

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La lacra de la violencia de género vuelve a dejar un reguero negro en las últimas horas en España. En estas 24 horas, cuatro mujeres han sido halladas muertas en diferentes puntos del país. De estos cuatro casos, tres de ellos se están investigando como víctimas de violencia de género mientras que, el último registrado en la localidad malagueña de Benahavís, se encuentra en una fase inicial.

En la localidad alicantina de Almoradí, Alicante, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 61 años por matar presuntamente a su exmujer. El segundo caso registrado en las últimas horas es el asesinato de María, una mujer de 30 años asesinada supuestamente a manos de su pareja. En la localidad toledana de Alameda de la Sagra también se ha producido la muerte de otra mujer que habría sido asesinada por parte de su pareja. Por último, el último crimen en esta semana negra en España es el hallazgo de una mujer con un corte en su cuello en una vivienda de la localidad malagueña de Behahavís.

Mari Carmen, la mujer de 56 años asesinada en Almoradí

La Guardia Civil detenía este martes a un hombre de 61 años en relación con la muerte de Mari Carmen, una mujer de 56 años, que vivía en el municipio de Almoradí. Los hechos se están investigando como un posible asesinato machista.

Ambos convivían en el domicilio en el que supuestamente han ocurrido los hechos y constaban en la base de datos del Sistema VioGén, aunque el caso estaba inactivo desde 2009, según han informado fuentes del instituto armado.

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Desde la Benemérita han indicado que a las 23.00 horas de este lunes se recibió un aviso por el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 56 años, "fallecida al parecer por un accidente doméstico", pero que, a la vista de indicios, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, que realizó la primera inspección ocular en el lugar de los hechos, se ha tomado la determinación de detener, este martes de madrugada, al marido de la fallecida, un hombre de 61.

Según el instituto armado, "ante ciertas contradicciones observadas, aunque no se pueda confirmar con certeza aún que se trate de un homicidio en el ámbito de la violencia de género hasta que los especialistas no finalicen las primeras diligencias", el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante han asumido la investigación por un posible caso de homicidio en este ámbito.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado, respecto al varón detenido, que "fue activado en el Sistema VioGén por una denuncia y él fue detenido en el año 2008" y "fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales". "No tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el Sistema VioGén en ninguna circunstancia", ha apuntado.

María, la mujer asesinada en Antequera que acordó archivar su caso en el sistema Viogen

María, la mujer de 30 años hallada muerta este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga), fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca que apuntan a una muerte violenta a puñaladas, mientras que el hombre, de 35 años, se ha suicidado al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.

La pareja tiene dos hijos en común, de 4 y 7 años, según las fuentes, que afirman que la investigación policial apunta a un posible caso de violencia machista. Ambos estaban en el sistema VioGen, y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según las fuentes. La Subdelegación del Gobierno ha informado de que está recabando datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que determinará finalmente si se trata de un nuevo caso de violencia machista.

El hombre se precipitó de la Alcazaba sobre las 11:50 horas y, sobre las 14:00 horas, el 112 recibió un aviso en el que se alertaba de la posible muerte de esta mujer en la vivienda, situada en el centro de Antequera. El cadáver presentaba signos de violencia, en concreto lesiones por arma blanca que apuntan a una muerte violenta por puñaladas, si bien hay que esperar al resultado de la autopsia.

La mujer asesinada en Alameda de la Sagra mientras tres de sus hijos se encontraban en el domicilio

Por otro lado, en las últimas horas otra mujer de 45 años ha sido asesinada con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años, que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre, de 48 años, ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Viogen y no había antecedentes por hechos similares.

El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI tras intentar suicidarse. La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados.

Al parecer, habría sido uno de los hijos de la mujer asesinada el que habría dado el aviso al 112 indicando que su padre había matado a su madre. En la vivienda, en el momento del asesinato estaban tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad del que se han hecho cargo los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades.

Una mujer hallada muerta en una vivienda de Benahavís, Málaga

Por último, otra mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de la localidad malagueña de Benahavís (Málaga). Fuentes de la investigación han informado a EFE que la víctima presenta en principio un corte en el cuello por arma blanca. El cuerpo de la víctima ha sido hallado en la mañana de este martes, después de que una persona haya alertado de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda.

El informante indicaba que habían escuchado un grito muy fuerte y que había mucha sangre en el lugar; además, precisaba que había salido un hombre del lugar en un coche de forma precipitada. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias que rodean a este suceso y se ha activado el protocolo judicial, compuesto por un juez de guardia, un letrado de la Administración de la Justicia y un médico forense, para proceder al levantamiento del cadáver.

Los agentes inmediatamente han acordonado la zona y se han desplazado al lugar más efectivos del instituto armado especializados en científica y judicial. El cuerpo de la víctima será trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicar la autopsia.

El 016 atiende las 24 horas del día

Hay que recordar que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.