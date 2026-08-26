El Congreso estudiará la expulsión definitiva del agitador mediático Vito Quiles tras cinco sanciones graves

Europa Press 26 AGO 2026 - 17:13h.

También se ha abierto un plazo de alegaciones para una nueva sanción a otro agitador mediático, Bertrand Ndongo

El Congreso sanciona de nuevo a Vito Quiles con un mes de retirada de la acreditación

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La Mesa del Congreso ha abierto este miércoles un plazo de alegaciones para el agitador mediático Vito Quiles por la propuesta de tres nuevas sanciones de carácter grave, que se suman a otras dos por las que ya fue expulsado temporalmente con anterioridad, y que pueden abocar en las próximas semanas al cese definitivo de su acreditación de prensa.

Difusión de imágenes no permitidas

Dos de las tres nuevas propuestas de sanción se deben a la difusión en redes sociales de imágenes no permitidas obtenidas en el Congreso, mientras que la tercera deriva de la interrupción de una rueda de prensa, han informado fuentes parlamentarias.

Los letrados consideran que la reiteración de infracciones pone de manifiesto una voluntad consciente y deliberada de perjudicar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara.

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El Congreso informará a Quiles, junto al plazo de alegaciones de dos semanas, de que cada una de las tres sanciones por separado, dado que ya hubo dos anteriores, puede convertirse en falta muy grave, y de que la sanción en estos casos va desde la expulsión por tres meses hasta la expulsión definitiva.

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También la Mesa ha abierto un plazo de alegaciones para una nueva sanción a otro agitador mediático, Bertrand Ndongo, que sería la segunda en su caso. La propuesta de sanción es para una expulsión por un mes por falta grave.