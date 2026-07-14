El Congreso sanciona de nuevo a Vito Quiles con un mes de retirada de la acreditación

Esta sanción por una falta considerada grave se suma a la del pasado 26 de mayo por la que se le retiró la credencial de prensa

La Mesa del Congreso también ha decidido sancionar a Bertrand Ndongo con un mes de retirada de acreditación

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MadridLa Mesa del Congreso ha sancionado de nuevo al agitador mediático Vito Quiles con un mes de retirada de la acreditación por interrumpir una rueda de prensa de la líder de Podemos, Ione Belarra, el pasado 10 de febrero, según han informado fuentes parlamentarias.

Esta sanción por una falta considerada grave se suma a la del pasado 26 de mayo por la que se le retiró la credencial de prensa durante tres meses por grabar en zonas no autorizadas de la Cámara Baja y publicar las imágenes en las redes sociales.

Bertrand Ndongo, también sancionado con un mes de retirada de acreditación

Quiles tiene abiertos además otros expedientes aún en tramitación, que podrían derivar en la retirada definitiva de la acreditación de prensa al sumar varias faltas graves.

La Mesa del Congreso también ha decidido sancionar a Bertrand Ndongo con un mes de retirada de acreditación por interrumpir una rueda de prensa. Se trata de la primera sanción en su contra de la Cámara Baja en aplicación del nuevo reglamento.

PUEDE INTERESARTE El Congreso suspende cautelarmente la credencial de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

Al margen de los procedimientos sancionadores que se instruyen contra ambos en la Cámara Baja en aplicación del citado reglamento, la Mesa del Congreso decidió el pasado el pasado 13 de mayo suspender cautelarmente la credencial de prensa tanto a Quiles como a Ndongo en virtud del artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.