Iñaki Aguado 30 ABR 2026 - 16:28h.

Para Miguel Tellado, secretario general del PP, la única víctima del acoso a Begoña Gómez ha sido Vito Quiles: "Creo intuir que el agredido es un periodista"

Begoña Gómez formaliza su denuncia contra Vito Quiles ante la Policía Nacional

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El acoso y la presunta agresión física a Begoña Gómez por parte presuntamente del periodista Vito Quiles ha levantado una ola de solidaridad en los pasillos del Congreso compartida por la mayoría de partidos políticos con la excepción del Partido Popular y Vox que han preferido situar al agresor en el papel de víctima por hacer preguntas.

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Pedro Sánchez, "preocupado"

Hay preocupación en Moncloa donde evitan hablar de un fallo en el sistema de seguridad que protege a la mujer de Sánchez y subrayan que se trata de un comportamiento de acoso e intimidación contra una ciudadana que, alertan, no se puede normalizar.

En ese sentido señalan que el presidente del Gobierno está "preocupado" porque, recalcan, se trata de una agresión impropia de regímenes democráticos que no se puede dejar pasar ni asumir como un acto de libertad de expresión. "Es acoso e intimidación" basada en la "vigilancia y el seguimiento" sostienen.

En la misma línea se ha expresado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para quien Quiles demostró una vez más que es un "impresentable" y un "cobarde". Denuncia también que se trató de un "enfrentamiento absolutamente gratuito" en el que invadió el espacio de la mujer del presidente, constituyendo un acto de "violencia política" muy grave.

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El PSOE espera que prospere la denuncia que ha presentado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Vito Quiles y "no caiga en saco roto" al tiempo que ha acusado al Partido Popular de "blanquear agitadores".

Así, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, considera que no se puede permitir que estos "activistas de ultraderecha" que "persiguen y acosan" --entre los que sitúa a Quiles-- puedan ejercer "violencia".

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En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Montse Mínguez, ha señalado que el partido de Alberto Núñez Feijóo "lleva muchos años blanqueando a este tipo de agitadores" y le vuelve a reprochar que le invitase como "telonero" a un acto de cierre de campaña del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Para el PP la víctima es Vito Quiles

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha señalado que entiende que haya "periodistas que quieran preguntar a Begoña Gómez" y ha condenado toda violencia.

"Yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto, también al periodista, porque las imágenes que hemos visto lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista", ha señalado.

En opinión de Ester Muñoz, Begoña Gómez "dejó de ser una persona privada el día que utilizó la Moncloa para sus negocios" y tiene que dar "muchas explicaciones", ya que está procesada por cuatro delitos.

Su compañero de partido, Miguel Tellado, ha coincidido en que en las imágenes que se conocen "el agredido es un periodista", ha atribuido esa agresión a "una responsable del PSOE de Torrelodones, Madrid" y ha pedido a ese partido que la destituya.

Vox defiende que los periodistas puedan hacer preguntas

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado este jueves condenar el incidente sufrido por Begoña Gómez y ha asegurado que es el Gobierno el que "persigue a los que denuncian presuntas irregularidades" en el entorno del jefe del Ejecutivo.

Requerida por el suceso en los pasillos del Congreso, Rodríguez de Millán ha eludido condenar el comportamiento de Quiles, precisando que "no sabe muy bien lo que se vio". "Una especie de pelea", ha indicado. En cualquier caso, como está en manos de la Justicia, ha pedido esperar a ver qué determina el juez.

Los periodistas han vuelto a insistir en si condena lo ocurrido y Rodríguez de Millán se ha reafirmado en que ha visto "una especie de pelea", aunque ha apuntado al Gobierno por la "persecución" que lleva a cabo contra los que denuncian presuntas irregularidades de Gómez, el hermano de Sánchez, David Sánchez, y otros miembros del PSOE. "Eso es lo que nosotros condenamos", ha reiterado.

Sumar reprocha al PP su apoyo a Vito Quiles

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reprochado al PP que invite a Vito Quiles a sus cierres de campaña electoral, como ocurrió en los comicios de Aragón, y ha trasladado su apoyo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras el acoso que sufrió en una "agresión" a la salida de una cafetería, por la que presentará además una denuncia.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, también ha apoyado al jefe del Ejecutivo y a todos los trabajadores de los medios de comunicación que "están sufriendo" sus comportamientos". También ha señalado que su actual directora de gabinete "fue golpeada en una manifestación del 8 de marzo" por Quiles.

Díaz considera además "inaceptable y grave" que los diputados del Congreso tengan que pedir "permiso" para poder "transitar", al tiempo que ha criticado que el PP permitió a Vito Quiles cerrar su campaña en Aragón. "No es ninguna broma esto", ha espetado.

Al hilo, la vicepresidenta segunda ha preguntado a los 'populares' si son "consciente de lo que están haciendo" al apoyarlo porque, a su juicio, lo que hace Quiles no se puede permitir en una sociedad democrática. "Cuando uno decide que cierre la campaña esta persona en su proyecto político, es que está de acuerdo con lo que está haciendo", ha reflexionado.

Posteriormente y en declaraciones en el Congreso, ha exclamado que "es insoportable" lo que está viviendo Begoña Gómez, a la que ha trasladado su "solidaridad, cariño y respeto".

ERC acusa al PP de financiar a "acosadores"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado al PP de financiar a "acosadores", en referencia a Vito Quiles, denunciado por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y ha avisado de que "algún día pasará algo".

En los pasillos del Congreso, Rufián ha señalado que el episodio protagonizado por Vito Quiles persiguiendo a Begoña Gómez en un restaurante y en la calle "es acoso, no es periodismo", pero ha recordado que "esto lleva pasando mucho tiempo y nadie hace nada para pararlo".

"Hay propagandistas a sueldo del Partido Popular y de Vox --ha señalado--. Creo que es una muy mala noticia para este país que partidos tan importantes, sobre todo el PP, financie gente que se dedica a acosar o acosarnos o que vaya a la casa de la gente, publique fotos de nuestras familias o nuestras direcciones. Algún día pasará algo".