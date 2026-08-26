Inicialmente el Gobierno había propuesto la comparecencia para el día 9, pero se ha adelantado al próximo jueves 3

La crisis migratoria en Ceuta harta a los vecinos: "Dos semanas esperando que pongan vigilancia"

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la gestión del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, según informan fuentes parlamentarias.

El Gobierno registró este martes la petición de comparecencia y ofreció a los grupos parlamentarios la fecha del 9 de septiembre, en el primer pleno previsto del nuevo curso político. Sin embargo, en la Junta de Portavoces varios grupos parlamentarios, entre ellos algunos socios del Ejecutivo, avisaron de que esa fecha llegaba tarde. Además, ese día 9 ya hay programada una comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en el Pleno de la Cámara.

Pedro Sánchez, en el Congreso el día 3 de septiembre por la crisis en Ceuta

En ese contexto, finalmente, se ha acordado que la comparecencia sea ya la semana que viene, el próximo jueves, día 3 de septiembre, a partir de las 9:00 horas; un emplazamiento que se ha decidido horas antes de que la Diputación Permanente vote la petición del PP para que Sánchez compareciese de urgencia en la Cámara, en algún día de lo que resta de agosto, y algunos aliados parlamentarios del Gobierno barajaban apoyarla.