El líder de la oposición ha señalado que España no debería admitir "amenazas ni chantajes" de Marruecos

El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que España no debería admitir "amenazas ni chantajes" de Marruecos, al tiempo que ha pedido la devolución a este país de "todos" los migrantes que han llegado de forma irregular a Ceuta, mayores y menores de edad. Mientras, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que es "ilegal devolver a los menores si no se garantiza antes "su interés superior", "escucharles" y "saber" si tienen "una familia a la que volver".

En una rueda de prensa en Ceuta, el líder de la oposición ha sido preguntado por cómo va a tratar la bilateralidad con Marruecos si se convierte en presidente de España y ha asegurado que su deseo es mantener una relación "de vecindad y de amistad" porque es "la única relación inteligente" para ambos países.

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Pero, ha añadido, una buena relación se basa en "la reciprocidad y en el respeto mutuo", en "la lealtad y en la confianza" y hay declaraciones de ministros y altos cargos marroquíes que "no ayudan en nada", sino que están "perjudicando la vecindad, la amistad, la lealtad y la confianza".

Devolver a Marruecos a menores y adultos

"España no busca enemigos, España no busca conflictos, España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes", ha agregado el líder popular en su segunda visita a la ciudad autónoma desde el estallido de la crisis el pasado 30 de julio.

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La españolidad de Ceuta y Melilla "no es negociable" desde hace siglos, y si él es presidente, ha puntualizado, trasladará a Marruecos esta posición.

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Feijóo y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se han mostrado convencidos de la legalidad de devolver también a los menores a Marruecos si sus familias o el propio país se hace cargo de ellos, algo que han recordado que Rabat dijo que haría.

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"En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito: en ningún caso ni mayores ni menores; han de regresar todos", ha recalcado el líder del PP. Vivas ha señalado que no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para el traslado de 500 niñas a la Península, y Feijóo ha cuestionado la idea.

El presidente de los populares, que ha afirmado que se han registrado quince violaciones en la ciudad en los últimos días, ha preguntado al Gobierno quién protege "a las niñas que viven en Ceuta y son españolas" y ha insistido en devolver a los menores a sus familias y si no, "al Estado del que dependen para que les tutele".

La ministra Sira Rego ha respondido a la petición de Feijóo asegurando que es "ilegal" devolver a menores. "Lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal", ha escrito este miércoles en un mensaje publicado en redes sociales y recogido por Europa Press.

El Ministerio responde así a la exigencia del PP de retornar a "todos" los inmigrantes que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma, incluyendo a menores de edad. Una petición que ha expresado el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en una rueda de prensa en la que ha insistido en devolver a los 70.000 inmigrantes que cruzaron la frontera hace casi tres semanas.

Rego ha apelado al artículo 35.5 de la Ley de Extranjería, que solo permite la reunificación familiar "si se dieran las condiciones adecuadas" y ha insistido en la ilegalidad de "repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones".

En un comunicado, el Departamento ha señalado como objetivo "atender de forma adecuada y de urgencia a 500 niñas" que se encuentran en situación de "absoluta vulnerabilidad" y que Ceuta tiene "la obligación de proteger y asumir su tutela".

Asimismo, ha destacado que se han estudiado "todas las vías posibles" para garantizar los derechos de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta y aliviar "los sistemas de acogida" del territorio.

"Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento", ha aseverado la ministra, que ha revelado que trasladó "personalmente" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "todas las vías posibles en la reunión del 8 de agosto". "Y él vio bien explorarlas. Todas", ha señalado.

Por ello ha rechazado que Vivas no tuviese constancia y ha reivindicado que, desde entonces, los equipos del Ministerio y de Ceuta "han seguido explorando todas las posibilidades para garantizar una acogida digna de la infancia migrante no acompañada y destensionar los sistemas de la ciudad".