La crisis de Ceuta es un asunto pendiente que se une a la lista de cosas pendientes del presidente del Gobierno tras su regreso de vacaciones

Miles de ceutíes se manifiestan ante la Delegación del Gobierno exigiendo la expulsión de los migrantes: "Queremos que se vayan"

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Incluso dentro del Gobierno se han enfrentado los distintos miembros sobre el origen de la avalancha de inmigrantes que asaltaron Ceuta, si se podría haber evitado o incluso si alguien alertó de lo que estaba sucediendo, pero gracias a los analistas del Ejército se podrá analizar fase por fase cómo sucedió todo.

Todos los datos que se tiene sobre el asalto en Ceuta están recogidos en el informe del Estado Mayor de la Defensa que el periodista José Rocamora ha analizado al detalle desde el plató de Informativos Telecinco, asegurando que los documentos "se dividen en tres fases: en lo que ocurrió antes y después del 30 de julio"

"La primera fase se trataría de la concentración de personas en Marruecos que aumenta a partir del 8 de julio". Ese día las autoridades recogen que se produjo una especie de manipulación de la sentencia del Tribunal Supremo que hace referencia a que no se puede rechazar a quienes sean interceptados en el mar. A oídos de todos ellos que se lanzaron al mar, llegó que ese día habría menos control policial en Marruecos por una celebración festival, y el canal clave para difundir esta información tan privilegiada fueron las redes sociales.

Las fases del asalto

La segunda fase empieza durante el día de la entrada masiva, "con vídeos de gente entrando sin obstáculos que se propagaron y que incitaron a que se cruzara la frontera". Esto dio lugar a la tercera fase, que es toda la situación de crisis que se produjo en Ceuta desde que miles de personas entraron en apenas 24 horas a la ciudad autónoma y a pesar de que la mayoría regresó a Marruecos, la situación sigue siendo insostenible.

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El Gobierno ha recibido críticas desde entonces de todo tipo y de todas partes: de falta de coordinación de iniciativa e incluso de tardar en afrontar y gestionar esta crisis. Quedan apenas cuatro días para que se cumpla un mes desde que se produjo esa entrada masiva de inmigrantes, un periodo que ha coincidido con las vacaciones del presidente del Gobierno y que hace que se la haya acumulado el trabajo para su vuelta.

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Los frentes abiertos del Gobierno

Antes de su descanso, fue el propio Pedro Sánchez quien calificó lo ocurrido de "ataque y violación de la integridad territorial de España", pero en realidad se ha terminado convirtiendo en una crisis más que sumar a la lista pendientes del Gobierno.

Entre ellas, todavía está pendiente la aprobación del presupuesto, que todavía no ha sido presentado. Pero la agenda judicial del Partido Socialista parece no dar un respiro al Ejecutivo para poder hacer ocuparse de tantos frentes abiertos. Después del conocido 'caso Koldo', llegó Leire Díez y sus supuestas maniobras ilegales para beneficiar al partido, luego el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y unas joyas sin origen conocido que aparecieron por los rincones de su casa.

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Pero una de las cosas que más puede preocupar al presidente, más allá de las cuentas pendientes de su partido o incluso de su propio hermano, puede ser su mujer, Begoña Gómez, quien todavía está a la espera de ser notificada de la apertura de su juicio oral.