El Gobierno ceutí ha llamado a la calma: "Esa alta crispación no lleva a ningún sitio"

El informe que explica las tres fases del asalto a Ceuta: desde la organización del plan a la crisis que acecha la vuelta de Sánchez

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CeutaLa crispación continúa aumentando en Ceuta y durante la pasada noche se hacía evidente a través de distintos altercados violentos que se produjeron tras una nueva manifestación en la ciudad autónoma contra la gestión de la crisis desatada tras la llegada masiva de migrantes.

En momentos de tensión, agentes policiales tuvieron que actuar para intentar dispersar a un grupo de radicales que se dirigía directamente hacia la ya famosa playa del Trampolín con la intención de desalojar ellos mismos a los migrantes.

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El Gobierno de Ceuta hace una llamada a la calma pese a la creciente crispación

La intervención de la Policía evitó un enfrentamiento directo en una noche marcada por diversos incidentes con lanzamiento de piedras y destrozo de materiales. Además, algunos radicales intentaron llegar también a otros barrios donde se han instalado espacios para atender a los migrantes.

Ante la situación, el Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma y ha pedido no elevar la tensión tras los incidentes ocurridos en la ciudad autónoma en las últimas horas.

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Concretamente, la vicepresidenta segunda de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha informado de que sobre las 5:00 horas se ha reportado "un incidente" en la barriada en Benzú "donde han participado algunos inmigrantes y también militares".

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Ante esa situación, ha reclamado a los ceutíes que no haya violencia en las protestas y "unidad" ante la legitimidad de salir a la calle "pero siempre en un ambiente de tranquilidad porque esa alta crispación no lleva a ningún sitio".

"La tensión en la ciudad de Ceuta es muy elevada y creo que entre todos nosotros como entidades políticas, instituciones y medios de comunicación debemos llamar a la calma porque esta tensión puede llevarnos a donde nadie quiere que estemos", ha manifestado en una entrevista a Cadena Ser en la que, igualmente, ha señalado que entiende que la población está "cansada" y necesita "respuestas" porque "la paciencia tiene un límite" y "los sentimientos están a flor de piel" ante la falta de soluciones por parte del Gobierno central.

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No obstante, y respecto a ello, también ha solicitado confianza porque la crisis se solucionará, si bien ha reconocido que la entrada masiva de finales de julio "ha sido desbordante para las administraciones" y la respuesta "muy tardía".