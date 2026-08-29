Claudia Barraso 29 AGO 2026 - 14:18h.

El que fuera presidente de la Junta General del Principado de Asturias entre 1987 y 1991, Antonio Landeta, ha fallecido este sábado

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El que fuera presidente de la Junta General del Principado de Asturias entre 1987 y 1991, Antonio Landeta, ha fallecido este sábado a los 89 años, según han confirmado fuentes del PP. Antonio Landeta y Álvarez-Valdés (La Coruña, 30 de noviembre de 1936) fue presidente del parlamento asturiano entre el 8 de julio de 1987 y el 21 de junio de 1991.

Abogado tras licenciarse en la Universidad de Oviedo, Landeta tuvo una destacada carrera política. Estuvo en Alianza Popular desde 1977. Posteriormente pasaría al Partido Popular, formación por la que fue diputado regional y nacional. En la reunión de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo del PP de Asturias se ha guardado un minuto de silencio.

Nació en A Coruña a finales de noviembre de 1936 y nunca llegó a perder su interés por la política pese a llevar un cuarto de siglo retirado. Según ha recogido el medio ‘La Nueva España’, Juan Manuel Cofiño, actual presidente de la Junta ha descrito al fallecido como “un hombre de su tiempo, un político de la Transición que ejerció desde la moderación. Una personalidad muy reconocible de la derecha democrática asturiana y un apasionado de la Junta General”.

Las palabras sobre el expresidente

El expresidente de la Junta, Ovidio Sánchez, ha recalcado “su interés por crear una asociación de exparlamentarios, una idea que también comparte con el expresidente del Parlamento asturiano, el actual consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos: “Una de sus grandes obsesiones era crear una asociación de exparlamentarios, pero yo lo decía que eso era muy complicado porque éramos muchos”.

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En una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Autonómico y de la Junta Directiva del Partido Popular, que supuso el pistoletazo de salida del nuevo curso político en Asturias, Álvaro Queipo, actual presidente del partido, ha recordado la figura de Antonio Ladeta como “un gran compañero”.