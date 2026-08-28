Celia Molina 28 AGO 2026 - 10:37h.

Animalistas de todo el mundo lloran la muerte de Eduardo Groh Riemersma, que llevaba 20 años rescatando animales abandonados

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Tras el atropello mortal de la cineasta chilena Paz Ramírez, que fue arrollada por un coche cuando corría detrás de su perra perdida, la comunidad latinoamericana ha vuelto a ponerse de luto. Otro accidente, esta vez de moto, se ha cobrado la vida de Eduardo Groh Riemersma, conocido en Argentina como 'El Polaco, a los 49 años de edad.

Era muy conocido en la región (Santiago del Estero) por haber fundado y dirigido el refugio de animales El Montecito de los Canichones, un término que él mismo acuñó para referirse a los perros abandonados que iba encontrando por la calle.

De hecho, en el último vídeo que publicó en sus redes, donde contaba con 1,2 millones de seguidores, Eduardo aparecía en su coche con un montón de "canichones" a los que estaba llevando a la peluquería. "Así salimos hoy de Narnia rumbo a la pelu con los flequilludos. En un rato les muestro el antes y el después", dijo, sin que le diera tiempo a hacerlo. Tras dejar a los perros en la peluquería, el rescatista sufrió un accidente al entrar con su moto en una rotonda, muriendo prácticamente en el acto.

Eduardo había llevado a varios perros a la peluquería

Según la prensa local del Estero, el accidente tuvo lugar en torno a las 15:40 horas de la tarde del jueves 27 de agosto, cuando Eduardo entró con su moto en una rotonda, sentido este -oeste. De repente, perdió el control del vehículo y derrapó, dándose un fuerte golpe que le causó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y un hundimiento de tórax, según los informes preliminares.

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Aunque el Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) se trasladó rápidamente al lugar del siniestro, siendo El Polaco, trasladado al Hospital Regional, éste llegó, según el doctor Francisco Alderete, al centro "sin signos vitales". Tras declarar su muerte oficialmente, la Fiscalía ha abierto una investigación para saber exactamente cómo murió.

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¿Qué va a pasar ahora con su refugio?

En su juventud, Eduardo había comenzado a estudiar una carrera que nada tenía que ver con el rescate de animales abandonados. Cursó Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), aunque no llegó a terminarla porque se trasladó a viajar a Alemania.

Fue a raíz de la muerte de su perra, cuando un familiar le regaló, para aliviar su pena, un perrito abandonado, cuando El Polaco tomó conciencia de lo que sufrían tantos animales en el mundo: "Yo era un tipo que estaba concentrado en el trabajo, como con tapa ojos, y ahí fue que miré a los costados y me dije: ‘¿Qué hace este perro? ¿De dónde salió?’. Ahí hice un clic y me encontré con situaciones terribles de perros rescatados", dijo hace tiempo en una entrevista en Diario Panorama.

Por ello, en 2006, decidió crear y dirigir el refugio, que se ha quedado completamente huérfano con su pérdida. En cuanto a lo que va a ocurrir allí con los 600 perros que llegaron de la mano de Eduardo (y con terribles historias de maltrato a sus espaldas) una de sus fans ha propuesto que, si cada uno de sus seguidores (más de un millón) adopta a uno de sus perros, todos tendrían salida y podrían continuar con el legado del rescatista.

La prensa del Estero ha hablado con una de las abogadas que trabajó junto al Polaco en distintas causas vinculadas al maltrato animal, que explicó que el refugio funciona como una asociación civil, por lo que continuarán trabajando por él. "Existen otras personas vinculadas a la comisión, cercanas al Polaco y que buscarán asumir las responsabilidades necesarias para garantizar el mantenimiento del lugar y el cuidado de los animales", ha asegurado.