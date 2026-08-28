Celia Molina Europa Press Oslo, 28 AGO 2026 - 11:57h.

Tras la muerte de Harald V, su hijo, Haakon, ya es el nuevo rey de Noruega y ha elegido el nombre con el que afronta su reinado

Haakon y Mette-Marit ya son reyes de Noruega y su hija Ingrid, la nueva princesa: así queda la sucesión tras la muerte de Harald V

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El Rey Harald de Noruega, de 89 años, ha muerto este viernes 28 de agosto a las 6:35 horas en el Hospital Nacional de Oslo. Así lo ha comunicado la Casa Real noruega después de 24 horas en las que el país escandinavo ha estado en vilo, tras el empeoramiento que había sufrido en los últimos días y por el que su mujer, la Reina Sonia, y su hijo, el Príncipe heredero Haakon, habían cancelado todos sus actos oficiales para estar a su lado en este momento crítico.

El monarca fue ingresado de urgencia el pasado 17 de agosto, debido a acumulación de líquido por la anemia hemolítica -una enfermedad en la sangre- que padecía. Aunque, entonces, desde palacio, aseguraron que su situación era estable y que permanecería de baja dos semanas -durante las cuales el heredero al trono asumiría la Regencia- con el paso de los días la situación empeoró en lugar de mejorar.

Así, este viernes, la Casa Real ha informado de su muerte a través de un escueto comunicado en su web oficial: "Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El Rey Harald falleció pacíficamente en el Hospital Universitario de Oslo, el 28 de agosto a las 6:35 a. m.", versaba el texto.

Haakon VIII, el nombre escogido por el nuevo rey

Tras el fallecimiento de Harald V, y a falta de la ceremonia de sucesión, Hakoon es ya rey de Noruega y sabemos, gracias a las declaraciones del presidente del parlamento, Masud Gharahkhani, cuál es el nombre que ha adoptado para su reinado: "He hablado con el nuevo rey de Noruega. Su Majestad, el rey Haakon VIII debe ahora hacer suyo el cargo de rey. Nuestro nuevo monarca debe saber que el Storting y toda la nación están a su lado", ha dicho en sus redes sociales.

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Los Haakon más destacados de la historia de Noruega

El Príncipe continúa, por tanto, con el largo legado de este nombre, históricamente vinculado a Noruega, siendo Haakon IV Haakonsson, que reinó entre 1217 y 1263 uno de los grandes reyes de la Noruega medieval y Haakon V Magnusson, que ocupó el trono entre 1299 y 1319, el rey que siempre será recordado por cambiar la ubicación de la capital, de Bergen a Oslo.

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El último rey que llevó este nombre antes del actual soberano fue Haakon VII, bisabuelo de Haakon VIII. Cuando el príncipe danés Carl fue elegido rey tras la independencia de Noruega en 1905, decidió adoptar el nombre de Haakon para subrayar el vínculo con los antiguos monarcas del país. Ahora, más de un siglo después, su bisnieto recupera aquella vieja tradición.

Por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha afirmado que "toda una nación está de luto" tras el fallecimiento del Harald V, al tiempo que ha ensalzado su figura y ha expresado el "profundo agradecimiento" de toda la nación al monarca por "una larga vida dedicada al país":

"He recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V. Una nación entera está de luto y, al mismo tiempo, profundamente agradecida por una larga vida dedicada a Noruega", ha señalado Store en un mensaje publicado en redes sociales, en su primera reacción oficial tras el anuncio de la muerte del monarca por parte de la Casa Real.