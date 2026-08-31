Carlos Franganillo 31 AGO 2026 - 15:25h.

Carlos Franganillo recorre la playa 'El Trampolín' para mostrar cuál es la situación real de los ceutíes.

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial desde Ceuta esta noche a las 21:00 horas: "Es una crisis nacional"

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CeutaUn mes y un día ha pasado desde que miles de migrantes entraron a Ceuta. Desde entonces, se han montado campamentos de emergencia para atender sus necesidades, como el de la playa 'El Trampolín', desde donde Carlos Franganillo muestra la realidad que viven los habitantes de la ciudad.

A escasas horas de arrancar el especial de 'Informativos Telecinco' a las 21:00 horas analizando la situación de Ceuta, el presentador recorre a pie uno de los puntos calientes del asalto a la ciudad española: "Es quizás la cara más dura de la situación, donde siguen miles de persnas acampadas en esta empiece de campamento improvisado...".

Sobre la situación de los migrantes en la playa, Carlos Franganillo detalla que viven "sin ninguna garantía ni condición de salubridad más alla de la ayuda que pueda presar Cruz Roja en algunos momentos del día".

El presentador, mientras enfoca a las miles de personas sentadas y tumbadas en las tiendas de campaña a pie de playa, señala: "Se ha desaprovechado todo el mes de agosto, ha habido una gran inacción gubernamental que empieza a reaccionar mínimamente en los últimos días". Franganillo recuerda las últimas palabras de Pedro Sánchez, quien "dice que no hay que hacer ningún reproche a Marruecos por esa enorme violación interterritorial de España... hemos visto cómo dirigía la mirada hacia Rusia o Israel".

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Por último, el presentador quiere terminar dejando clara cuál es la situación de Ceuta: "La realidad está ante los ojos de los ceutíes, hay inmigrantes buscando dónde comer y dormir por todos los rincones de la ciudad".