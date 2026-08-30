Se cumple un mes lleno de incertidumbre y de choque político

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial desde Ceuta el próximo lunes 31 de agosto

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CeutaEste domingo se cumple un mes de la entrada masiva en Ceuta, la avalancha de más de 70.000 personas que desbordaron la frontera con Marruecos sin que nadie lo impidiera. Aquel 30 de julio alteró la vida de la ciudad autónoma como nunca antes había ocurrido.

Desde entonces, ha pasado un mes de incertidumbre y de choque político, mientras que la sociedad ceutí sigue entre la perplejidad, la solidaridad y la indignación por una crisis que está lejos de solucionarse.

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El Gobierno trabaja para recuperar la normalidad "cuanto antes"

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha manifestado que la voluntad del Gobierno es recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta porque los ciudadanos "lo merecen".

Con todo, ha advertido de que no pueden devolverlos "de la noche a la mañana", ha informado de que ya han devuelto a más de 200 que han cometido actos contra la ley y "se han devuelto automáticamente"; de que más de 50 han renunciado a la petición de asilo y de que, desde el 10 de agosto, más de 3.200 inmigrantes han regresado voluntariamente.

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El PP lamenta la "inacción" del Gobierno un mes después de la "invasión" en Ceuta

El PP de Ceuta ha lamentado este domingo que un mes después de la "invasión" de Ceuta por parte de decenas de miles de personas, el Gobierno siga "fallando" a la ciudad y que, además, cuestione que los ciudadanos "salgan a defender" su españolidad.

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En un comunicado, el PP ha señalado que el Gobierno "falla" en la gestión de una crisis "que continúa sin resolver y falla cuando pretende cuestionar que los ciudadanos salgan a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta y defender su españolidad".

Para los populares, ha pasado un mes y los resultados "están a la vista, porque no se ha producido ni una devolución ejecutada a Marruecos de quienes permanecen en Ceuta y no tienen derecho a permanecer en España, ni una medida estructural que garantice que algo así no vuelva a suceder, ni ayudas efectivas para las empresas que están soportando las consecuencias económicas" de esta situación.