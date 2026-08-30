Carlos Franganillo ha explicado cómo será el informativo especial que presentará desde Ceuta el próximo lunes 31 de agosto

Carlos Franganillo presentará una edición especial de 'Informativos Telecinco' desde Ceuta el próximo lunes 31 de agosto

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CeutaSe cumple un mes desde la entrada masiva e ilegal de miles de personas a Ceuta desde la frontera con Marruecos. De momento, lo que está previsto en las próximas horas es que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso el 3 de septiembre. Mientras, la ciudad sigue sumida en el caos, en la incertidumbre.

Los ciudadanos ceutíes están al límite. Por eso, Carlos Franganillo se ha desplazado hasta la ciudad para conocer de primera mano cuál es la situación. Precisamente, el presentador de 'Informativos Telecinco' arrancará mañana la temporada con un informativo especial desde la ciudad autónoma.

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El informativo especial que prepara Carlos Franganillo desde Ceuta

"Estamos preparando un informativos especial dedicado casi íntegramente a la situación en Ceuta, para escuchar a los ceutíes, para saber cómo puede ser el futuro de Ceuta después de lo que está sucediendo. Es una ciudad sometida a una enorme presión desde hace un mes sin que sus ciudadanos vean ningún horizonte. Es una crisis muy profunda. No solo es una crisis local, es una crisis nacional. Es una violación de de la integridad territorial de España. Es también una crisis humanitaria", explica desde Ceuta el mismo Carlos Franganillo.

Además, ofrecerá una entrevista con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien analizará todo lo sucedido en las últimas semanas y el futuro inmediato de la ciudad, en la que permanecen un número indeterminado de migrantes tras el multitudinario asalto a la frontera.

"Hoy hemos estado hace pocos minutos con el presidente de esta ciudad, con Juan Jesús Vivas. Van a poder ver la entrevista esta noche en el informativo a partir de las 21:00 horas. Ha sido uno de los protagonistas con el ánimo, también dice, de resistir y de que esta ciudad se recupere", terminaba su conexión el presentador de 'Informativos Telecinco'.

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Con el apoyo de Ángeles Blanco desde el plató en Madrid, el director de 'Informativos Telecinco' narrará desde las calles cómo es la situación en la ciudad tras la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio y abordará cómo está afectando a la vida de sus ciudadanos.