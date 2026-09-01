Dos migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta han sido expulsados a Marruecos tras agredir a dos agentes de la Guardia Civil

El pulso de Marruecos con España durante cinco décadas

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CeutaDos migrantes marroquíes que entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio han sido expulsados de España y tendrán prohibida la entrada durante cinco años tras ser condenados por atentado contra agentes de la autoridad, ya que agredieron a los guardias civiles que intentaban identificarles en el puerto y en la playa de Benítez, según fuentes judiciales

El primer suceso tuvo lugar en las inmediaciones del puerto de Ceuta cuando uno de los inmigrantes fue arrestado por atentar contra los agentes después de haberse negado a ser identificado y salir corriendo del lugar, arrojando al suelo una bolsa de plástico con sus pertenencias, al tiempo que rompía una señal de tráfico.

Prohibición de entrar en España durante un periodo de cinco años

Según han informado fuentes judiciales, el hombre fue finalmente arrestado y golpeó a uno de los agentes en el pecho.

El otro caso se produjo en la playa de Benítez cuando el migrante se negaba a abandonar la zona del Trampolín, golpeando a dos agentes que le indicaron que tenía que salir de este lugar.

En los dos casos han sido condenados a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, siendo sustituida esta condena por la prohibición de entrar en España durante un periodo de cinco años.