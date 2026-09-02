José Rocamora 02 SEP 2026 - 16:13h.

Se redacta el 29 de julio de 2026 con el asunto "Alerta riesgo sobre entradas en Ceuta y Melilla'

El director de la Policía traslada a Marlaska que "no hay informe alguno" que culpe a Marruecos de la crisis de Ceuta

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En la nota policial, previa al asalto, se avisa del riesgo extremo de una entrada a nado y salto a la valla. Una nota que elabora el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras con detalles muy claros y específicos como la fecha.

Se redacta el 29 de julio de 2026 con el asunto "Alerta riesgo sobre entradas en Ceuta y Melilla". No especifica cuántas personas pueden entrar pero sí advierte de la posibilidad de que esas llegadas se produzcan al día siguiente, el 30 de julio. El documento se remitió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla aunque son varias las voces del gobierno que han negado que hubiera aviso previo.

Además, ese documento establece tres posibles escenarios. Entradas a nado. Se le da una probabilidad alta pero un riesgo bajo-medio.

Entradas a nado y salto a la valla.

Y otro que se parece mucho a lo que sucedió. Entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada. Aquí califican el riesgo de extremo pero la probabilidad media o baja.

Aunque añaden que cuando se detectan ese tipo de mensajes en redes sociales y foros puede llegar a materializarse y recuerdan el antecedente de julio de 2018. Cuando se produjo un salto masivo y violento en el que se atacó con cal viva y ácido a los agentes.