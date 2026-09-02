La nota de la Policía previa al salto de la valla alertaba de "riesgo extremo" pero con una "probabilidad media o baja"
Se redacta el 29 de julio de 2026 con el asunto "Alerta riesgo sobre entradas en Ceuta y Melilla'
El director de la Policía traslada a Marlaska que "no hay informe alguno" que culpe a Marruecos de la crisis de Ceuta
En la nota policial, previa al asalto, se avisa del riesgo extremo de una entrada a nado y salto a la valla. Una nota que elabora el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras con detalles muy claros y específicos como la fecha.
Se redacta el 29 de julio de 2026 con el asunto "Alerta riesgo sobre entradas en Ceuta y Melilla". No especifica cuántas personas pueden entrar pero sí advierte de la posibilidad de que esas llegadas se produzcan al día siguiente, el 30 de julio. El documento se remitió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla aunque son varias las voces del gobierno que han negado que hubiera aviso previo.
Además, ese documento establece tres posibles escenarios. Entradas a nado. Se le da una probabilidad alta pero un riesgo bajo-medio.
Entradas a nado y salto a la valla.
Y otro que se parece mucho a lo que sucedió. Entradas a nado y salto a la valla de forma coordinada. Aquí califican el riesgo de extremo pero la probabilidad media o baja.
Aunque añaden que cuando se detectan ese tipo de mensajes en redes sociales y foros puede llegar a materializarse y recuerdan el antecedente de julio de 2018. Cuando se produjo un salto masivo y violento en el que se atacó con cal viva y ácido a los agentes.