Francisco Pardo: "No existe informe policial alguno que atribuya a Marruecos la planificación de los sucedido en Ceuta"

Dos informes policiales habrían alertado del salto masivo en Ceuta: 'Código 10' desvela en exclusiva que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada

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El Ministerio del Interior ha informado que el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, ha transmitido al ministro Fernando Grande-Marlaska que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

Además, ha rebajado a una "alerta de riesgo frecuente" el aviso Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del 29 de julio, ya que "no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente".

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha autorizado al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe, hasta ahora secreto.

Interior ha apuntado que, solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que "no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

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La información la ha recabado el director de la Policía en respuesta a la petición de información formulada esta mañana por el ministro sobre un "supuesto informe policial" -ha dicho Interior- que atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la responsabilidad de lo ocurrido en Ceuta, en alusión al informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

Francisco Pardo también ha explicado al ministro del Interior que la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores "información alguna" sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo.

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Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía ha explicado que se trató de una "alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente".