Las investigaciones policiales a las que ha tenido acceso 'Código 10' apuntan la implicación de Marruecos en la entrada masiva en Ceuta

Bruselas desmiente la tesis de Sánchez: no ve pruebas de que la crisis de Ceuta fuera provocada por desinformación de actores estatales extranjeros

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CeutaNovedades sobre la avalancha migratoria en Ceuta. Según un informe policial al que ha tenido acceso en exclusiva el programa de Mediaset 'Código 10', se habría alertado hasta en dos ocasiones del riesgo real de una entrada masiva en la ciudad.

Ese informe policial estaría fechado el 28 de julio, dos días antes de la llegada de 80.000 personas a la frontera. Según Código 10, este informe no fue el único que recibió el Gobierno. Además de esta primera alerta se produjo un segundo aviso, enviado el 29 de julio a la Secretaría de Estado de Seguridad, un día antes de que se desencadenara la crisis migratoria. El informe apunta a que agentes marroquíes planificaron y guiaron la entrada masiva de migrantes.

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El informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'Código 10'

Después de un mes de esta entrada masiva, varias versiones contradictorias por parte del Gobierno y tras hacerse público este informe gracias a 'Código 10', el debate está servido: ¿Alertó el CNI de la entrada masiva?

Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de España, asegura que no hubo ningún informe. Sin embargo, Margarita Robles, ministra de Defensa, desmonta sus palabras. Dos versiones aparentemente contradictorias.

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Durante la noche de este martes 1 de septiembre, el programa de Cuatro 'Código 10', anunció que ha tenido acceso a unos informes que podrían probar las explicaciones de Margarita Robles en las que asegura que sí se informó de esta posible entrada masiva a España desde Marruecos. El primero, el 28 de julio.

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"Sabe perfectamente la fecha en la que se puede producir una entrada masiva. Se dice textualmente que es un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta o un cruce a nado en los últimos días del mes de julio", explican desde 'Código 10'.

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"El informe del 28 tiene 11 páginas, se lo cuento yo que lo he visto. Con fotografías de material para cruzar a nado, flotadores, los sitios dónde se compró, hay fotografías de personas que participaron en ese momento, las comunicaciones, cómo se monitorizaron las redes sociales", explicaba Nacho Abad en el programa.

Un día antes del asalto a la frontera se produjo un segundo informe, según 'Código 10'. Documentos que según Nacho Abad, ya estarían sobre la mesa de la magistrada María Tardón.

Por su parte, Pedro Sánchez ha ensalzado la relación con Marruecos y su colaboración los días 30 y 31 julio. Sin embargo, esta exclusiva señala a Marruecos como director del asalto, de crear un plan orquestado. "La Policía y el CNI tienen las fotografías y los nombres de los policías marroquíes que participaron en la invasión y también tienen fotos y nombres de los miembros de los Servicios de Inteligencia de Marruecos implicados en la invasión", asegura Nacho Abad desde 'Código 10'.

Ahora se ha conocido que en las últimas horas, el Ministro del Interior ha pedido explicaciones al cuerpo policial, de ser verdad, sobre esta información.