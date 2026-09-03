Agencia EFE 03 SEP 2026 - 20:49h.

Fue el encargado de negocios quien acudió a la reunión al encontrarse la embajadora ausente.

Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso defiende la relación con Marruecos y critica a la oposición de intentar "sacar tajada" de la crisis de Ceuta

Compartir







El Gobierno convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla, aunque finalmente fue el encargado de negocios quien acudió a la reunión al encontrarse la embajadora ausente, un hecho que según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores no varía el "valor diplomático" de la convocatoria.

En su comparecencia este jueves en el Congreso para dar cuenta de la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que el Ejecutivo decidió convocar a la embajadora marroquí en Madrid ante las declaraciones de algunos ministros del país vecino sobre las dos ciudades españolas.

Después, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha precisado que fue el encargado de negocios de la Embajada de Marruecos quien acudió a la convocatoria al encontrarse ausente la embajadora.

Fuentes de Exteriores han explicado que en ese momento el encargado de negocios era la máxima autoridad de la embajada en representación de la embajadora sin que esa circunstancia "varíe en absoluto ni el acto en sí, ni el valor diplomático de la convocatoria". "Derivar otra cosa es erróneo y no se ajusta ni al derecho ni a los usos diplomáticos que rigen las relaciones entre Estados”, han agregado las fuentes.

PUEDE INTERESARTE Margarita Robles no aplaude a Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso sobre Ceuta

La decisión de convocar a la embajadora marroquí se produjo tras las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en las que reivindicaron la soberanía o la "liberación" de Ceuta y Melilla. Unas palabras que Sánchez ha considerado "inaceptables" y que el Gobierno rechaza tajantemente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pasado 28 de agosto, Albares dijo en el Congreso ante las críticas de la oposición sobre la "debilidad" del Gobierno con Marruecos, que la "convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas", sin aclarar entonces si ésta se había producido.