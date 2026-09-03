Margarita Robles no aplaude a Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso sobre Ceuta

El gesto de la ministra de Defensa que no ha pasado desapercibido en el Congreso.

La comparecencia de Pedro Sánchez, en directo| tacha a Feijóo de "ruin" por intentar "sacar tajada" de la crisis de Ceuta

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha permanecido sentada y prácticamente sin aplaudir tras la primera intervención del presidente del Gobierno este jueves en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. A diferencia del resto de compañeros del Ejecutivo y de la bancada del PSOE, Margarita Robles no ha dado muestras de entusiasmo sobre la versión de Pedro Sánchez negando la existencia de informes sobre la "entrada masiva" de 72.000 personas que se produjo los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma. De hecho ha habido momentos en los que no ha aplaudido al presidente o lo ha hecho de forma tímida,

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha incidido este jueves en la negación de que en los días previos a la avalancha se produjeran "avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después. En su propia comparecencia la semana pasada en la Cámara Baja, Margarita Robles apuntó que los servicios de Inteligencia españoles sí alertaron de lo que podía pasar en esa frontera marítima con Marruecos. Su posición contrasta con la que ha mantenido el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska, provocando una fricción dentro del Gobierno.

Robles tampoco ha aplaudido cuando Sánchez, desde la tribuna de oradores, ha asegurado que no tiene "nada que ocultar en este asunto" y que por ello ha dado la orden de "publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos". Preguntada posteriormente por su reacción en los pasillos del Congreso, la ministra de Defensa ha declinado responder.

"Hemos examinado todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguno iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo", ha sentenciado Sánchez. La respuesta de Margarita Robles ante sus palabras no ha podido ser más clara. Y reveladora.