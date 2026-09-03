Zoe Armenteros 03 SEP 2026 - 08:38h.

El director general de la Policía asegura que no existe ningún informe policial que apunte a las fuerzas de seguridad marroquíes

Miles de ceutíes se manifiestan bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso hace recuento de la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos hace un mes. El jefe del Ejecutivo, ha defendido que tanto Ceuta como Melilla "siempre serán españolas hasta el final de los tiempos".

Sánchez ha explicado que el Gobierno hará público todos los informes policiales y del CNI que se enviaron al Ejecutivo para que existiera absoluta "transparencia" sobre lo que se sabía del paso a nado de estas personas. También ha respondido a PP y Vox sobre el papel de agentes marroquíes, después de que se publicara un informe policial que apunta a la implicación del país vecino. "No hay evidencias de la participación de Marruecos", ha reiterado, pero también ha asegurado que se investigará "si hubo inacción" o dejadez de la gendarmería marroquí.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha acusado a Sánchez de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y volvió a pedir elecciones ante un Ejecutivo, que asegura, no está en condiciones de proteger la seguridad de España.

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce además en un ambiente de tensión tras la multitudinaria concentración en numerosas ciudades españolas para reclamar soluciones y cargar contra el Gobierno. La Policía Nacional dispersó con gases lacrimógenos y pelotas de goma a grupos ultras junto al Congreso. Hubo cuatro detenidos, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos.