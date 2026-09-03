La comparecencia de Pedro Sánchez, en directo| Feijóo: "Nos ha mentido a la cara, lo sabía y lo tapó"
El director general de la Policía asegura que no existe ningún informe policial que apunte a las fuerzas de seguridad marroquíes
Miles de ceutíes se manifiestan bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso hace recuento de la crisis migratoria de Ceuta, tras la entrada masiva de 80.000 personas desde Marruecos hace un mes. El jefe del Ejecutivo, ha defendido que tanto Ceuta como Melilla "siempre serán españolas hasta el final de los tiempos".
Sánchez ha explicado que el Gobierno hará público todos los informes policiales y del CNI que se enviaron al Ejecutivo para que existiera absoluta "transparencia" sobre lo que se sabía del paso a nado de estas personas. También ha respondido a PP y Vox sobre el papel de agentes marroquíes, después de que se publicara un informe policial que apunta a la implicación del país vecino. "No hay evidencias de la participación de Marruecos", ha reiterado, pero también ha asegurado que se investigará "si hubo inacción" o dejadez de la gendarmería marroquí.
El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha acusado a Sánchez de ocultar los informes sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta y volvió a pedir elecciones ante un Ejecutivo, que asegura, no está en condiciones de proteger la seguridad de España.
La comparecencia del jefe del Ejecutivo se produce además en un ambiente de tensión tras la multitudinaria concentración en numerosas ciudades españolas para reclamar soluciones y cargar contra el Gobierno. La Policía Nacional dispersó con gases lacrimógenos y pelotas de goma a grupos ultras junto al Congreso. Hubo cuatro detenidos, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos.
Feijóo critica a Sánchez por irse de vacaciones en plena crisis de Ceuta
"Usted no dirige nada, ni su propio Gobierno", ha asegurado el líder del PP que critica que a pesar de los avisos de los días previos "no hizo nada". "Qué necesitaban para hacer algo?" Feijóo vuelve a acusar a Sánchez de mentir y de responsabilidad: "Lo sabía y lo tapó". Le critica por culpar a otros de lo ocurrido: "Ud es el máximo responsable" porque aquí hay "responsabilidades políticas y penales".
Feijóo: "Ceuta sufrió una invasión"
El jefe de la oposición acusa a Sánchez de no hacer nada y de ignorar los informes de la Policía. "Hay indicios de que Marruecos coordinó" esta entrada masiva. "Esta sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida" pero "Ud se queda de brazos cruzados". ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?"
Feijóo "no será un objeto pasivo" sino una nación "dueña de su destino"
El líder del PP ha enunciado "las violaciones a niñas", "ataques a militares", "violación de las fronteras" para instar al Gobierno a que "dimita por incompetente" o "por cómplice". "Lo que está claro es que usted quería irse de vacaciones".
Nuñez Feijóo sube a la tribuna del Congreso
El líder del PP ha mantenido una línea muy dura contra el Gobierno y se espera ese mismo tono.
Sánchez: "Este gobierno no renunciará jamás a Ceuta y Melilla"
Les dejaste que se ducharan en vuestras casas, que usaran vuestros móviles. ha asegurado Sánchez para reconocer la solidaridad de los ceutíes. "No vamos a prometer soluciones mágicas, saben que hay al otro lado de la frontera; la situación va ir mejorando". "Estamos usando todos los recursos a nuestra mano" para que se recupera esa normalidad. En las próximas semanas prevemos sacar miles de migrantes de las calles. "No somos todos lo rápido que quisiéramos" porque existe una legislación que hay que respetar. "No va ser fácil, pero lo vamos a lograr".
Sánchez: "Tenemos que ayudar a que África prospere"
Recortar las políticas de ayuda y cooperación solo han provocado más migración y pobreza. "Por cada euro que se recorta en cooperación habrá que dar 10 más para proteger las fronteras". "Ese no es nuestro modelo", ha reivindicado Sánchez que ha reiterado su postura de apoyo a Ceuta.
"El modelo de control de las fronteras español funciona"
"España es la segunda frontera menos porosa de Europa" y llevan dos años cayendo las cifras de la inmigración. El modelo español de control de las fronteras "funciona" ha asegurado Sánchez, que apunta a la pobreza en los países de los que llegan los migrantes. "Podemos levantar un muro de 100 metros pero si del otro sigue habiendo esa miseria siempre habrá gente dispuesta a saltar". Además ha subrayado que se reforzará la frontera en Ceuta y Melilla, pero dando políticas migratorias legales.
Integración de la unión aduanera de Ceuta y Melilla
España pedirá el estatus en Europa para Ceuta y Melilla de "región ultraperiférica" para ambas ciudades autónomas para que se integren mejor en la UE.
Sánchez anuncia que el Rey visitará Ceuta
El presidente del Gobierno ha anunciado que el jefe del Estado visitará la ciudad autónoma para dar apoyo a Ceuta, cuando "más lo necesita" porque ya era hora.
Las medidas para Ceuta
Redoblar el apoyo económico para la ciudad autónoma, "que estamos comprometido", ha asegurado Sánchez y ha subrayado que "ya se aprobó el primer paquete con 350 millones", que supone el 16% del presupuesto de Ceuta porque sabemos que en estos momentos necesita más que nunca el apoyo del Estado".
El Gobierno convocó a la embajadora marroquí por las declaraciones de dos ministros sobre Ceuta y Melilla
Sánchez ha dicho que desde el primer día los debates en tertulias y redes sociales se llenaron de voces que señalaban a Marruecos como responsable. Este mes "dos ministros suyos hicieron declaraciones inaceptables sobre Ceuta y Melilla, que hemos rechazado tangente y por las que quiero informarles convocamos a la embajadora marroquí. El pasado 21 de agosto". Es la primera vez que España llama a un embajador de Marruecos.
"Hay que aclarar si hubo inacción" por parte de Marruecos
"No hay evidencias de que Marruecos organizara este cruce a nado de miles de personas". Sánchez, sin embargo, abre la puerta, a una investigación para aclarar si hubo "inacción" o dejadez de sus agentes en la frontera.
Las preguntas que hay en el aire sobre Marruecos
Sánchez defiende la gestión de la crisis "tomando decisiones sobre evidencias sin contrastar", ni por "intereses partidistas". Ha criticado la presencia del expresidente José María Aznar en Ceuta "que nunca estuvo antes". "Es lo contrario de lo que yo quiero hacer".
¿Marruecos participó en esta avalancha?
La sentencia del Tribunal Supremo fue "tergiversada en redes sociales hasta quedar convertida en dos bulos" que la frontera estaba abierta y que los que entraran no podían ser devueltos. Fueron compartidos por miles de usuarios con mapas, claves. Hasta ahora no se ha podido determinar si están asociados a servicios de Marruecos, de Rusia o de Israel. "Lo que si es evidente que hubo mafias que alimentaron la situación y se sumaron campañas de desinformación en redes sociales "con el objetivo de agravar el problema y deteriorar las instituciones españoles. La UE ha documentado que ha usado todos estos factores por la internacional ultraderechista, que "siempre atacan a España cuando está en apuros". "A día de hoy es difícil explicar si alguno de estos factores haya provocado esta crisis", ha asegurado Sánchez.
Sánchez: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue alertado y no se hizo nada"
"Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue alertado y no se hizo nada" Los organismos competentes reaccionamos en cuanto se materializó la amenaza".
¿Se pudo evitar esta crisis?
Nadie pudo prever esta crisis, ni ONG, ni centro de Inteligencia, asegura Sánchez. El presidente explica el informe del organismo de frontera que advierte de un riesgo de entradas irregulares coincidiendo con las fiestas nacionales marroquíes. "Alta probabilidad de más entradas a nado con impacto medio", ha citado Sánchez para desmontar las afirmaciones de PP y Vox que lo acusan de haber ocultado los informes que le advertían de la entrada masiva. "Quiero que se sepa exactamente la verdad sobre esta cuestión" y para ello ha prometido que se publicará un dossier con todas las comunicaciones.
Las tres preguntas de la oposición al Gobierno
¿Se podía haber evitado esta crisis? El Gobierno tomó varias medidas tras la sentencia del Tribunal Supremo. Se incrementó la vigilancia marítima en El Tarajal, con efectivos y lanchas. Se empezó a trabajar en la línea fronteriza, entre otras, ha asegurado Sánchez. El Gobierno no recibió alertas de esta avalancha. "ninguna iba más allá de los datos y lo rutinario". Frontex no alertó de esta avalancha días antes. "Fue un informe rutinario, no preveía nada ni remotamente a lo que sucedió". El informe de la Policía hablaba de entradas a la península y a Baleares. El informe del "CNI recomendaba aumentar la precaución porque estaban aumentando los cruces por la frontera". "Hubo llamamientos en redes para cruzar la frontera, pero son habituales". "Los intentos a nado en Ceuta aumentan todos los veranos".
"Ceuta es España en la frontera"
Sánchez ha recordado la "singularidad específica" de Ceuta, que no es la frontera de España, sino que "es España en la frontera". Han sido crisis migratoria sucesivas en la ciudad, donde se ha adoptado un mando único para gestionar la situación "en la fase que lo requería".
"No se puede coger a un ser humano y tirarlo como si fuera un saco de patatas"
Sánchez ha recordado que hay "una serie de tratados internacionales y leyes" que nos obligan a cumplir y preservar. Ha criticado a tertulianos y dirigentes políticos por invocar decisiones que van en contra de estas "garantías". Una democracia es más fuerte cuando resuelve un problema sin saltarse la ley". "No se puede coger a un ser humano y tirarlo como si fuera un saco de patatas"
Sánchez habla del despliegue de medidas inmediatas para reforzar las fronteras
El presidente del Gobierno ha asegurado que lo primero que se hizo fue instalar un espigón para evitar más entradas. Así como se reforzaron los efectivos. Sánchez defiende que más de 52.000 personas regresaron en las siguientes 24 horas. En estos momentos, en Ceuta el número de guardias civiles y Policía en Ceuta es "muy superior a la media estatal", ha asegurado.