La Comunidad de Madrid ha confirmado que no asistirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)

Feijóo defendió el papel de las autonomías como "salvaguarda" de la unidad de España

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La Comunidad de Madrid no asistirá este viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para votar el nuevo modelo de financiación autonómica y ha animado a las demás autonomías gobernadas por el PP a hacer lo mismo como vía para paralizar la reforma.

Así lo han comunicado a 'EFE' fuentes del Gobierno autonómico, que aseguran haber mostrado esta misma posición en reuniones internas con la dirección nacional del PP y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del partido.

"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse en el CPFF es que no haya quorum en la reunión. La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", sostiene el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid rechaza el nuevo sistema de financiación

Desde la Comunidad de Madrid consideran que el nuevo sistema de financiación autonómica ha sido pactado "de manera bilateral" por los gobiernos español y catalán, "de espaldas al resto" de autonomías.