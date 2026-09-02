Madrid abre gratis las puertas de 24 palacios históricos hasta diciembre

A los 22 palacios de la edición anterior se suman el Palacio de Goyeneche y el de Uceda

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Del próximo 11 de septiembre al 1 de diciembre de 2026, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición del público cerca de 8.000 plazas gratuitas para visitar con guías 24 palacios y edificios históricos de la región, dentro de la decimotercera edición del programa 'Bienvenidos a Palacio'. La cifra crece respecto a las 7.500 plazas de la temporada anterior y consolida una iniciativa que desde su creación ha acercado este patrimonio arquitectónico a más de 103.000 personas. Las reservas se abrieron este miércoles a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, y suelen agotarse en pocas horas.

Tan solo hay un total de 333 plazas de media por edificio para una demanda potencial que supera con creces la oferta disponible en una región con más de seis millones de habitantes. Las visitas se distribuyen sobre todo en horario matinal y primera hora de la tarde de días laborables, tramos que raramente encajan en la agenda profesional intensiva del público más joven.

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Los dos grandes estrenos de esta edición

La incorporación más comentada del programa este año es la del Palacio de Goyeneche, situado en el número 13 de la calle de Alcalá y considerado uno de los mejores ejemplos vivos de la arquitectura barroca civil madrileña. Fue diseñado hacia 1722 por José Benito de Churriguera, arquitecto de referencia del barroco español, autor también del Retablo Mayor de la Catedral de Salamanca, por encargo del financiero navarro Juan de Goyeneche.

Desde 1773 alberga la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras la profunda reforma dirigida por Diego de Villanueva que adaptó el edificio a su nuevo uso institucional. La visita permite acceder no solo a la propia estructura arquitectónica del inmueble sino también a parte del importante patrimonio artístico vinculado a la Academia, cuya colección incluye obras de Goya, Murillo, Zurbarán, Ribera y otros grandes maestros de la pintura española.

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El segundo estreno es el Palacio de Uceda, conocido históricamente como Palacio de los Consejos por haber acogido los principales órganos de gobierno de la Monarquía Hispánica, ubicado en la calle Mayor 79. Su apertura al público coincide con la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado, cuyas dependencias ocupa actualmente. Fue uno de los edificios civiles más importantes del Madrid de los Austrias, considerado en su momento el inmueble más relevante de la ciudad tras el antiguo Alcázar Real. Visitarlo equivale a recorrer una parte importante de la historia institucional de la corona española.

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El resto del catálogo

Junto a los dos estrenos, el programa mantiene veintidós edificios que ya han formado parte de ediciones anteriores. Entre los más destacables figuran el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, encargado originalmente por la Duquesa de Alba; el Palacio de Liria, residencia de la actual Duquesa de Alba, con una de las colecciones privadas de arte más importantes de Europa que incluye obras de Rubens, Rembrandt, Tiziano y Velázquez; el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte,proyectado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII; y el Palacio de Fernán Núñez en la calle Santa Isabel, sede actual de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

La lista se completa con el Palacio de Santoña, el Palacio del Marqués de Villafranca, el Palacio de Zurbano, el Palacio de la Condesa de Adanero, el Palacio de Parque Florido, el Palacio de Godoy, el Palacio del Duque de Abrantes, el Palacio del Marqués de Amboage, el Palacete de Basilio Avial, el Palacete del Marqués de Rafal, el Palacio de la Duquesa de Parcent y el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz. Fuera del centro de la capital, el Castillo-Palacio de Aldovea en San Fernando de Henares aporta el único edificio con carácter fortificado del programa, con partes datadas en el siglo XVI.

Los recorridos permitirán acceder a espacios habitualmente cerrados al público, como salones de recibo con siglos de historia, bibliotecas con volúmenes centenarios, jardines históricos, patios monumentales, salas de baile y música, y colecciones de arte y mobiliario.

Además, todas las visitas están conducidas por especialistas en patrimonio cultural que explican la historia de cada edificio, sus transformaciones arquitectónicas y el papel institucional que desempeñan en la actualidad, ya que muchos albergan hoy embajadas, academias, ministerios, fundaciones y órganos constitucionales.

Cómo reservar

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la Central de Reservas de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, en su web oficial. El calendario completo, los horarios de cada visita, la duración de cada recorrido y las condiciones específicas de cada edificio pueden consultarse en esta web. La demanda suele superar ampliamente la oferta, con lo que la recomendación operativa es reservar con la mayor antelación posible desde el propio día de apertura del sistema. Las plazas son estrictamente personales e intransferibles, y se recomienda llegar quince minutos antes del horario asignado por los propios protocolos de seguridad de los edificios institucionales. La entrada es completamente gratuita.