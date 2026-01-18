"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo

Los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades donde no gobiernan han firmado la 'Declaración de Zaragoza'

Compartir







Un día antes de que Alberto Núñez Feijóo se vea con el presidente Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, para hablar del posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz, el líder del PP ha defendido este domingo el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo en un acto en Zaragoza, acompañado de todos los barones del partido.

Los presidentes autonómico firman la 'Declaración de Zaragoza'

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

Los presidentes autonómicos del Partido Popular y los líderes del PP de las comunidades donde no gobiernan han firmado este domingo un la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez se reunió en dos ocasiones en secreto con Junqueras para negociar la financiación autonómica

En el escenario del auditorio del World Trade Center de Zaragoza, los barones del PP han firmado el documento junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dará detalles de su contenido en su intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Todo ello en respuesta a la nueva propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez adelantada la semana pasada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

Una propuesta rechazada en bloque por los presidentes autonómicos del PP, quienes la consideran un pacto entre los independentistas para mantener a Sánchez en el poder.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De hecho, el PP ha advertido que, si el Congreso aprueba la ley sobre financiación autonómica que se elabore en base a la nueva propuesta presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, será derogada cuando Feijóo llegue a la Moncloa para implementar otro modelo.

La cumbre de Zaragoza, anunciada por Feijóo el fin de semana pasado en la 28ª Interparlamentaria de A Coruña, tiene el objetivo de mostrar a un PP en bloque contra Sánchez y la ministra de Hacienda, candidata a las elecciones de Andalucía.