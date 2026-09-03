En el auto que pone fin a la investigación, la jueza detalla el pago de comisiones y entrega de regalos a cargos públicos en diferentes tramas

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El Juzgado de Instrucción 13 de València ha finalizado la instrucción de la macrocausa de corrupción conocida como caso Azud con el procesamiento de 38 investigados, entre ellos varios dirigentes políticos del PP y PSOE, como el que fue teniente de alcalde de Rita Barberá, Alfonso Grau, así como el cuñado de la primera, el abogado José Corbín, acusados ambos de haber cobrado comisiones ilícitas.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a lo largo de la investigación, iniciada en 2016, se han investigado operaciones ligadas a contratos de servicios con el Ayuntamiento de València y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunitat.

Entre los encausados figuran exconcejales del PP como el citado Grau, el exportavoz del grupo socialista en el Consistorio y ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, una exalcaldesa de Xixona (Alicante), así como varios funcionarios, empresarios y abogados.

Jueza detalla el pago de comisiones y entrega de regalos

La investigación se inició por una denuncia de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados regentado por Corbín, cuñado de la que fue alcaldesa de València entre 1991 y 2015.

En el auto que pone fin a la investigación, la jueza detalla el pago de comisiones y entrega de regalos a cargos públicos en diferentes tramas, rechaza las solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas defensas y da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral.