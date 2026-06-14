El comunicado explica que la web “recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país"

El PSOE advierte de "un calendario judicial para que el Gobierno caiga antes del verano" e insiste en la defensa a Zapatero

Compartir







El PP ha publicado desde este domingo una página web destinada a ayudar al usuario “a entender los 15 procesos judiciales que cercan al círculo de Sánchez”, una trama “sin precedentes" en la que incluye a 94 investigados, 19 tipos de delitos y un potencial de 1.817 años de prisión.

“Los datos evidencian la magnitud y gravedad de un escándalo que afecta al Ejecutivo, al Partido Socialista, a la familia de Pedro Sánchez y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero”, explica el PP en el comunicado público con el que ha anunciado hoy su web.

PUEDE INTERESARTE El PSOE cae cinco puntos tras la imputación a Zapatero y el caso Leire Díez, según los datos del CIS

"Un escándalo sin precedentes"

El comunicado explica que la web latramapsoe.es “recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país que, en estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales" y delitos "que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando”.

La web, dice el PP, se lanza “precisamente” un día antes de que la esposa del presidente, Begoña Gómez, comparezca ante el juez Peinado, y en una semana en la que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declare el martes en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero deberá sentarse el 17 y 18 de junio frente al juez José Luis Calama, que acaba de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz.