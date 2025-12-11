Aunque tiene muchos vínculos con el caso Koldo, este caso transcurre en paralelo por irregularidades en contratos públicos relacionados con las renovables

¿Quién es Antxon Alonso, el empresario detenido y vinculado a Santos Cerdán y Servinabar?

Una nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a la detención de la exconcejala y exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dueño de Servinabar, la empresa señalada por el presunto cobro de comisiones amañadas. En esta ocasión, las detenciones se derivan de una investigación que, aunque tiene muchos vínculos con el caso Koldo, transcurre en paralelo por irregularidades en contratos públicos relacionados con las renovables.

A los detenidos se les acusa concretamente de al menos cinco delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. En las últimas horas se han producido ya 19 registros simultáneos en toda España, y todo en el marco de una causa bajo secreto de sumario que investiga otra trama de corrupción que comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE de Pedro Sánchez al Gobierno, en 2018, según los investigadores.

La trama de corrupción apunta a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso con origen en 2018

La operación, una vez más, está dirigida por Antonio Balas, teniente coronel al frente de la Unidad de Delitos Económicos de la UCO y la persona sobre la que Leire Díez quería conseguir información confidencial que pudiera comprometerle, tal como se descubrió de las grabaciones con sus audios que salieron a la luz.

La Fiscalía Anticorrupción ha llevado el caso a la Audiencia Nacional, que en el marco de la investigación secreta decretaba tanto la detención de la llamada “fontanera del PSOE” como de Vicente Fernández y Antxon Alonso, implicados ahora en una trama compleja.

La UCO fija concretamente en 2018 el inicio del entramado, poco después de que Sánchez fuese investido. El Gobierno situó a Vicente Fernández, una persona cercana a María Jesús Montero, al frente de la SEPI, y es ahí donde la Guardia Civil establece la conexión con Leire Díez, que entonces tenía un cargo en ENUSA, empresa pública que dependía de la SEPI de Fernández.

La UCO comprobó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 25% de una tecnológica vasca, participada por Antxon Alonso, que posteriormente nombró como consejera a Díez.

Tras salir de la SEPI, su expresidente, Víctor Fernández, comenzó a trabajar en la constructora navarra del socio de Santos Cerdán, –Servinabar–, cerrándose así el círculo sobre los tres detenidos en esta trama, pese a que la investigación se amplía a varias personas más y no se descartan más detenciones.

Casi una veintena de registros en busca de irregularidades en contratos públicos en el sector de las renovables

Los agentes, en el marco de sus pesquisas, han llevado a cabo casi una veintena de registros en empresas de varias provincias, entre ellas Bilbao, Madrid y Sevilla. Buscan documentos sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas en el sector de las energías renovables.

Entre tanto, los tres arrestados han pasado su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos.