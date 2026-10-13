Europa Press 13 OCT 2026 - 18:10h.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechaza imputar "en este momento" al PSOE por el caso Leire

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas, a quien los investigadores sitúan en supuestas acciones contra la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano de presidente del Gobierno.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz accede así a la petición de Biedma, que había pedido la imputación de Sáenz de Tejada después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso del exmagistrado, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama.

https://www.telecinco.es/noticias/espana/20261008/anticorrupcion-indicios-psoe-caso-leire-diez-imputacion-prematura_18_020383840.html#utm_source=sumario&utm_medium=articuloTodo ello en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.