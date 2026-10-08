Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero considera que la imputación es prematura

El juez del 'caso Leire' reclama información al PSOE y pregunta a Anticorrupción sobre la petición del PP de imputarlo

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La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero señala que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.

Indicios contra el PSOE en esta causa, pero que no ve pertinente una imputación de momento

El Ministerio Público ha informado a Pedraz de que ve indicios contra el PSOE en esta causa, pero que no ve pertinente una imputación de momento. Por ello, antes de apuntar en esa dirección, considera que deben practicarse las diligencias pendientes, como la declaración de Cerdán, indican las fuentes.

Anticorrupción traslada esto al magistrado un día después de que este le pidiera un informe sobre la imputación del partido pedida por el PP por presunta financiación ilegal, entre otros delitos. Cabe recordar que la acusación popular unificada que lideran los 'populares' solicitaron la imputación del PSOE al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" de Cerdán.

En concreto, el juez Pedraz emplazó este martes a la Fiscalía a que informe sobre la solicitud del PP de citar a la formación socialista como investigada y pidió al PSOE que le remitiera la "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política".

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El PP ve indicios de cinco supuestos delitos

En esa providencia, Pedraz incorporó a la causa el escrito que presentó la acusación popular que lideran los 'populares', que solicitaron la imputación del PSOE al considerar que las actuaciones practicadas "confirman" que el partido "sufragó" los gastos de la presunta "organización criminal por indicación" de Cerdán.

El PP interesó atribuir la condición de persona jurídica investigada al PSOE como presunto responsable de "delitos de cohecho y tráfico de influencias así como de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de partidos en relación con la malversación de caudales públicos indiciariamente cometida por sus dirigentes".

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La acusación adujo que la presunta organización, "bajo el liderazgo" de Santos Cerdán, "realizó ofrecimientos a diversos funcionarios públicos con el ánimo influir en su desempeño profesional; desarrolló diferentes actividades dirigidas a 'destruir el procedimiento judicial en el que se investigaba al hermano del presidente, así como el resto de los procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al partido".

También indicó que, supuestamente, "intentó influir sobre testigos relevantes en dichos procedimientos, como Carmen Pano", la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE; presuntamente "trató de desacreditar, neutralizar y condicionar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" y vio evidencias de que "abonó aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación afín, Crónica Libre, indiciariamente con cargo a las subvenciones electorales públicas percibidas por el propio partido".