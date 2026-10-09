Para el magistrado de la Audiencia Nacional, aún faltan diligencias por practicar como la declaración de su ex secretario de Organización, Santos Cerdán

Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero considera que la imputación es prematura

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado imputar "en este momento" al PSOE en el caso Leire, al considerar que aún faltan diligencias por practicar antes de adoptar esa decisión, como la declaración de su ex secretario de Organización, Santos Cerdán.

En busca de una "conexión objetiva"

"Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", afirma el juez en su auto dictado este viernes.

Sigue así el magistrado el criterio de la Fiscalía y apunta que para la imputación del partido "no basta con que directivos o empleados hayan cometido delitos", sino que "habría que valorar la eventual e indiciaria atribución de responsabilidad criminal al PSOE por los delitos presuntamente cometidos por su secretario de organización y gerente en el ejercicio de sus funciones".

Para ello, es necesario "practicar determinadas diligencias" con el objetivo de concretar si los pagos realizados a la exmilitante socialista Leire Díez "fueron ordenados" y "satisfechos directamente" por Santos Cerdán desde cuentas del PSOE, "permitiendo establecer una conexión objetiva" entre su actuación y "la estructura patrimonial" del partido.