Para "defender su honor", renuncia temporalmente a la militancia y a sus cargos orgánicos, pero no sus cargos institucionales como alcalde y senador

El PSOE denuncia ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, por acoso sexual, malversación y tráfico de influencias

Compartir







CádizEl alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado su renuncia temporal a la militancia del PP para defender su honor después de la denuncia presentada contra él por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual". Defendiendo su inocencia y reaccionando con un comunicado, ha expresado que renuncia a sus cargos orgánicos para enfrentar las acusaciones, pero no a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

En su nota, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance", denunciando al mismo tiempo que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE. Por ello, ha insistido en que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

PUEDE INTERESARTE El Consejo de Ministros cesa a Antonio Hernández, quien fuese la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, carga contra el PSOE tras su denuncia

En la misma línea, el alcalde ha considerado que la actuación del PSOE, que llega tras estallar el caso Francisco Salazar en Ferraz y tras conocerse también acusaciones por acoso sexual contra el secretario socialista en la provincia de Lugo, José Tomé, "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal".

"Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", ha añadido.

La denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras: acoso sexual, malversación y tráfico de influencias

Concretamente, en la denuncia del PSOE, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A de Algeciras, piden además específicamente que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

Además, reclaman a la Fiscalía del Tribunal Supremo que investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

Por eso, desde el PSOE también piden que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso o abuso sexual.