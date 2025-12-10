Agencia EFE 10 DIC 2025 - 12:32h.

El PSOE pide investigarlo "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual o abuso sexual"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, renuncia a la militancia del PP tras ser denunciado por el PSOE

Compartir







CádizEl PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras (Cádiz), el también senador del PP José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".

En la denuncia, Rocío Arrabal, concejala y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Algeciras, e Isabel María Beneroso, vicesecretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE-A de Algeciras, piden además específicamente que se investiguen "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles populares que salieron a la luz.

PUEDE INTERESARTE El Consejo de Ministros cesa a Antonio Hernández, quien fuese la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa

El PSOE pide también investigar al alcalde de Algeciras por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias

De igual modo, piden a la Fiscalía del Tribunal Supremo que investigue la "posible" comisión de delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce por la contratación de una exedil popular y excónyuge de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

Por ello, y según recoge EFE tras acceder a la denuncia, desde el PSOE solicitan que se investiguen esos contratos ante "la sospecha" de que pudieron haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes de WhatsApp o informaciones sobre los supuestos episodios de acoso o abuso sexual.

El alcalde de Algeciras renuncia "temporalmente" tras la denuncia

Tras estas denuncias, José Ignacio Landaluce ha reaccionado anunciando su suspensión temporal de militancia del PP para defender su honor. Así, ha señalado que renuncia a sus cargos orgánicos, pero no a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y como senador.

De igual modo, y a través de una nota, Landaluce ha reiterado su "absoluta inocencia" y ha reafirmado su "determinación de continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al respecto, además, ha afirmado que está siendo "acosado, utilizado y perseguido" por el PSOE y ha afirmado que no permitirá que "nadie intente silenciarlo en la defensa de su honor".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esa línea, y mientras en Ferraz sigue la crisis por el caso Salazar, el alcalde ha considerado que la actuación del PSOE "obedece a un puro oportunismo político, buscando aprovechar momentos de especial vulnerabilidad interna de su propio partido para reactivar acusaciones infundadas con el objetivo de desgastar al Gobierno municipal". "Su estrategia pretende tapar sus propias crisis y desviar la atención", ha añadido.