El Tribunal Supremo ha anulado el archivo por prescripción de la causa contra la etarra Natividad Jáuregui, alias Pepona

La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Idoia Mendizábal Mujika, presa de ETA

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El Tribunal Supremo ha anulado el archivo por prescripción de la causa contra la etarra Natividad Jáuregui, alias Pepona, en relación al atentado de ETA contra el teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche, perpetrado en 1981 en Bilbao.

En noviembre de 2023, la Audiencia Nacional dejó en libertad con medidas cautelares a Jáuregui al estimar que la causa había prescrito para ella, de modo que acordó el archivo del procedimiento.

No obstante, los jueces impusieron las cautelares para que la etarra no se fugase de nuevo antes de que el Supremo se pronunciara sobre la prescripción, si bien en septiembre de 2024 el Constitucional acordó permitir a la etarra salir de España. Jáuregui había pasado más de diez años huida de la Justicia.

La familia del fallecido

Pero ahora la Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que estima los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía y por la familia del fallecido contra el auto de archivo definitivo y sobreseimiento libre de la Audiencia Nacional.

Y, en su lugar, desestima el artículo de previo pronunciamiento por prescripción del delito promovido por la defensa de Jáuregui y dispone que la causa continúe por sus trámites ante el tribunal de procedencia, sin que este pronunciamiento prejuzgue la decisión sobre el fondo.

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Asimismo, declara que esta decisión no comporta el restablecimiento de las medidas cautelares anuladas por el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las decisiones que el órgano judicial competente pueda adoptar en adelante. La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que consideran que los recursos contra el auto de la Audiencia Nacional deberían haber sido rechazados.