'Unidad del Pueblo Canario' será la alianza de NC-BC, Podemos Canarias, IUC y Sumar Canarias para el 29N

Su propuesta se centra en la defensa de los intereses de las islas, la vivienda y los servicios públicos

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Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Movimiento Sumar Canarias se unirán en una alianza de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la marca 'Unidad del Pueblo Canario' (UPC).

Las cuatro formaciones políticas han explicado que sus prioridades son la defensa de los intereses de las islas, el derecho a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos. Además, han señalado en un comunicado que con esta unión buscan tener voz "fuerte y propia" en el Congreso de los Diputados.

Una alianza que se asienta sobre tres pilares clave

El acuerdo que han elaborado se sitúa sobre tres temas fundamentales que son la defensa de los intereses del archipiélago, la garantía del derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos. Los grupos políticos han reclamado que el acceso a la vivienda debe ser un derecho para toda la sociedad canaria y que los servicios públicos deben ser de calidad. En el acuerdo también han hecho referencia a la defensa de los salarios dignos, la igualdad efectiva y la defensa del territorio.

La alianza ha expresado que "hoy gana la capacidad de construir juntas un futuro mejor para Canarias y no ninguna sigla por separado". También han hecho referencia a que la alianza no significa una pérdida de la identidad propia de cada partido: "La unidad no significa renunciar a lo que cada organización representa sino ponerlo al servicio de un proyecto común para la población y el territorio que habitamos".