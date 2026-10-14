Iñaki Aguado Virginia Mayoral 14 OCT 2026 - 15:52h.

Fuentes cercanas a Monse Mínguez niegan que su pareja tenga empresas radicadas en Panamá

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La polémica política en torno al PSOE suma un nuevo frente. A los casos judiciales que afectan a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a las sospechas sobre una posible financiación irregular del partido, se añaden ahora las informaciones publicadas sobre la actividad inmobiliaria de la pareja de la portavoz parlamentaria socialista, Montse Mínguez.

La dirigente del PSOE ha reconocido que su pareja, el empresario Sergi Vélez, es un gran tenedor con una treintena de viviendas. Sin embargo, fuentes cercanas a Mínguez rechazan las informaciones que le vinculan con dos sociedades en Panamá supuestamente destinadas a evadir impuestos.

Campaña de “deshumanización”

La controversia se ha intensificado después de varias publicaciones periodísticas sobre el patrimonio y las actividades empresariales de Vélez. El diario Artículo 14 informó sobre sus propiedades y negocios relacionados con el alquiler de viviendas. Posteriormente, El Español publicó que el empresario tendría vínculos con dos sociedades radicadas en Panamá, una información que abrió interrogantes sobre un posible fraude fiscal.

Las mismas fuentes cercanas a Monse Mínguez, consultadas por Informativos Telecinco, niegan esas acusaciones y defienden que la actividad empresarial de Sergi Vélez es plenamente lícita. Además, denuncian la existencia de una campaña de “deshumanización” dirigida contra la portavoz socialista a través de informaciones relativas a su entorno personal.

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El debate adquiere una dimensión política por el papel que desempeña Mínguez dentro de la dirección del PSOE. Como portavoz parlamentaria y una de las principales voces del partido, es una de las encargadas de defender las políticas socialistas en materia de vivienda, uno de los ejes centrales de la acción política del Gobierno y de la confrontación con la oposición.

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Las fuentes consultadas por Telecinco sostienen que las convicciones de Mínguez en favor de una vivienda digna y accesible son coherentes con su actuación política y con las posiciones que defiende y vota en el Parlamento. En ese sentido, consideran que la actividad empresarial de su pareja debe mantenerse al margen del debate sobre su labor pública y de sus responsabilidades políticas.