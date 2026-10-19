Los detenidos llegaron a cobrar hasta 11.000 euros por persona para cruzar irregularmente la frontera marítima

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Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla han detenido a cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a introducir irregularmente ciudadanos marroquíes en territorio español mediante embarcaciones de recreo.

Según ha informado este lunes un portavoz de la Jefatura melillense, la investigación comenzó tras recibirse informaciones sobre el posible uso de una embarcación atracada en el Puerto Deportivo de Melilla para realizar traslados clandestinos de personas desde Marruecos. A partir de entonces, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia y llevaron a cabo diversas pesquisas documentales que permitieron confirmar las sospechas iniciales.

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A mediados del pasado mes de marzo, ha añadido la citada fuente, los investigadores detectaron la llegada al puerto de la ciudad española del norte de África de la embarcación bajo investigación, patroneada por uno de los ahora detenidos. A bordo viajaban seis ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación administrativa irregular.

Detuvieron al patrón de la embarcación

El portavoz ha destacado que la intervención policial permitió detener al patrón de la embarcación e incautar el barco utilizado para el traslado. "Las declaraciones de los ocupantes resultaron determinantes para avanzar en las pesquisas, ya que revelaron que habían llegado a pagar hasta 11.000 euros por persona para acceder irregularmente a España" ha indicado la citada fuente.

En este sentido, ha subrayado que estas informaciones permitieron a los investigadores descubrir la existencia de una presunta organización criminal que operaba entre Marruecos y Melilla y que se lucraba con el traslado clandestino de ciudadanos marroquíes.

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Culminaron las detenciones con cuatro personas arrestadas

El portavoz ha detallado que las actuaciones policiales continuaron tras la primera intervención y culminaron con la detención de otros tres presuntos integrantes de la red, establecidos en Melilla. Con estas detenciones, la Policía Nacional considera desarticulada la rama melillense de la organización.

Las diligencias policiales han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Melilla en funciones de guardia, para la continuación de las actuaciones judiciales correspondientes.

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El portavoz de la Jefatura melillense ha resaltado que esta operación se enmarca en la labor de la Policía Nacional contra las redes criminales dedicadas al tráfico ilegal de personas y a la inmigración irregular, especialmente aquellas que utilizan embarcaciones de recreo para eludir los controles fronterizos y obtener importantes beneficios económicos.