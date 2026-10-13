Claudia Barraso 13 OCT 2026 - 22:09h.

Buscan al responsable de los hechos que creen que se dio a la fuga hacia el Metro de Valencia en el Empalme

El menor de 14 años que disparó a un profesor en el instituto de Francia estaba aislado y era adicto al 'Call of Duty'

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Buscan a una persona, autora del disparo a un hombre en la avenida de las Corts Valencianes, cerca del Palacio de Congresos. Los hechos han tenido lugar pasadas las nueve de la noche, cuando un hombre, de aspecto sudamericano, de entre 25 y 30 años ha disparado a otro.

Según ha confirmado el medio ‘El Levante’, el impacto ha ido directamente contra el cuerpo del herido, y la herida tiene orificio de entrada y de salida por lo que el Servicio de Atención Médico Urgente ha tenido que evacuarle de manera inmediata en una ambulancia hasta el hospital de Valencia.

Los sanitarios que han acudido hasta el lugar de los hechos han podido estabilizar al herido de extrema gravedad que se encontraba desangrándose y tirado en el lugar donde se ha producido el disparo. Cuando han conseguido que se mantenga estable, han trasladado al herido en ambulancia hasta el hospital más cercano, donde permanece ingresado.

La víctima está muy grave en el hospital

El mismo medio ha confirmado que el herido se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte debido al disparo que ha recibido por parte de una persona cuya identidad se desconoce. Agentes de la Policía Nacional y Local se encuentran buscándole por las inmediaciones del lugar donde se ha producido el disparo.

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La víctima, es un hombre de posible nacionalidad africana que se le ha acercado el autor de los disparos quien llevaba una riñonera de la que ha sacado una pistola y le ha disparado una sola vez, en presencia de muchas personas que se encontraban en el lugar.

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Tras ello, el autor del disparo se ha dado a la fuga en dirección hacia Burjassot, donde siguen buscándole muchos agentes tratando de identificarle y detenerle por tentativa de homicidio a un hombre. Según confirma el mismo medio, señalan a que el hombre podría haber huido hacia la estación de Metro Valencia en el Empalme.