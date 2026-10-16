Los detenidos, con antecedentes policiales, están acusados de delitos de homicidio y contra la integridad moral

Los detenidos presuntamente organizaban estos combates entre personas vulnerables a los que pagaban 20 euros o con drogas

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La Policía Nacional han arrestado a cuatro personas como organizadoras de peleas clandestinas en el distrito Norte de Granada entre personas sin hogar a los que pagaban con drogas. La investigación sobre la organización de estos combates, en lo que murió un hombre, se mantiene abierta.

La operación GANT ha permitido desmantelar la red que organizaba las peleas entre personas vulnerables, en la que falleció un hombre de 43 años el pasado septiembre, según fuentes de este cuerpo armado que han informado a EFE.

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Los cuatro detenidos, por presuntos organizadores de los combates han pasado este viernes a disposición judicial, mientras la Policía investiga si hay más responsables de esta red, que se aprovechaba de la situación de personas sin hogar o con problemas de adicción, a los que pagaba con drogas o con cantidades de dinero que rondaban los 20 euros.

Pese a las dificultades en el barrio de lograr declaraciones o testimonios, se analiza si hay entre el público personas responsables de otros delitos como la omisión de socorro o delitos de odio.

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La muerte de un hombre de 43 años destapó la red de peleas ilegales

La investigación se inició tras la muerte de un hombre argelino de 43 años, que sufrió un traumatismo craneoencefálico durante una pelea organizada el pasado 12 de septiembre en el distrito Norte de Granada capital.

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Este fallecimiento activó el denominado Plan de Choque, un despliegue que desde el 22 de septiembre movilizó a agentes de caballería, UIP, UPR y medios aéreos y que permitió detener al autor del homicidio, un hombre de 24 años ya en prisión por estos hechos.

En una segunda fase han sido detenidas otras cuatro personas acusadas de los delitos de homicidio y contra la integridad moral, que han pasado ya a disposición judicial.