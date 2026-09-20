El ático permanece a la venta de forma indefinida, a la espera de un comprador dispuesto a pagar los 6,7 millones de euros

El Gobierno de Ayuso reconoce ahora que el ático iba a usarse para “alojamiento ocasional de autoridades”

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El ático de Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar a la venta después de que la primera subasta quedara desierta, sin compradores. El inmueble mantiene un precio de 6,7 millones de euros, una cantidad que algunos expertos y compradores consultados consideran elevada para el mercado de la zona.

“Habría que conocer la vivienda en concreto, pero en principio estaría un poquito fuera de mercado”, señala uno de los expertos consultados. Para comparar, se ha visitado un piso de lujo situado en la misma zona y de dimensiones similares, valorado en unos 4 millones de euros.

Los precios de viviendas similares oscilan entre 4 y 5 millones

En los portales inmobiliarios, los precios de viviendas de características similares oscilan entre los 4 y los 5 millones de euros, aunque pueden alcanzar los 8 millones. Los expertos recuerdan que los áticos son inmuebles especiales y que su precio puede variar considerablemente. La diferencia también está marcada por elementos como el tamaño de la terraza, que incrementa el valor de la vivienda.

La tasación realizada por el perito se sitúa en algo menos de 6,3 millones de euros, mientras que el precio de venta asciende a 6,7 millones.

La pregunta es por qué, hasta ahora, no ha aparecido un comprador dispuesto a pagar esa cantidad. En el entorno de Ayuso se ha puesto el foco en la presión mediática que rodea al inmueble: “¿Quién es el guapo que va a comprar nada teniendo la prensa persiguiéndolo?”, plantea la propia presidenta.

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El mercado de lujo, sin embargo, funciona con plazos diferentes al de la vivienda convencional. Los tiempos de espera para cerrar una operación pueden ser mucho más largos. Por ahora, el ático permanece a la venta de forma indefinida, a la espera de un comprador dispuesto a pagar los 6,7 millones de euros.