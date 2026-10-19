Virginia Zapater pedía ayuda en redes sociales para ser rescatada: finalmente han evuacuado a la joven, sus padres y sus perros

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Virginia Zapater, una vecina de Oliva, ha tenido que ser rescatada este lunes junto a sus padres y sus cinco perros por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil después de pasar más de 10 horas atrapados en su vivienda inundada de Oliva, en Valencia. La joven ha confirmado en redes sociales que todos están a salvo y ha agradecido la intervención de los agentes y el apoyo recibido durante la emergencia. La DANA Adam ha causado estragos.

La familia había rechazado ser evacuada en helicóptero porque no podían llevarse a los animales. "Nos saca en lancha el grupo Geas de la Guardia Civil con perros incluidos", ha escrito Virginia en su perfil de X, donde también ha dado las gracias a los medios de comunicación por ayudar a dar visibilidad a su situación.

Rechazaron el helicóptero para no dejar atrás a sus perros

El primer intento de rescate llegó por aire, cuando un helicóptero de la Guardia Civil se acercó a la vivienda. Sin embargo, la evacuación ofrecida no incluía a los cinco perros de la familia, por lo que Virginia decidió no abandonar a los animales en la casa inundada y esperar a que llegara una embarcación.

"Ha venido un helicóptero de la Guardia Civil a por nosotros, pero teníamos que dejar a los cinco perros aquí porque no podían subir al helicóptero. Obviamente, nos hemos negado y seguimos esperando una barca", explicó en redes sociales mientras continuaba atrapada junto a sus padres.

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Finalmente, alrededor de las 17:30 horas, una lancha del GEAS llegó hasta la vivienda y permitió evacuar a los tres familiares y a los animales. "Gracias a todos por los ánimos, a los medios por ser altavoz y a los Geas por estar", ha publicado Virginia después de ponerse a salvo. "Ya a salvo, gracias por todo", añadió en otro mensaje.

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Hasta 10 horas atrapados por la inundación

La familia llevaba desde primera hora de la mañana esperando ayuda mientras el agua seguía subiendo. Virginia había explicado que había llamado hasta siete veces al 112 desde las 7:00 horas para alertar de la situación. Según su relato, el agua había alcanzado más de 1,30 metros en la planta baja, donde su padre, de 67 años, no podía subir las escaleras y había tenido que refugiarse encima de un mueble.

La joven y su madre, de 74 años, se habían resguardado en la parte superior de la vivienda. La casa se había quedado sin luz y Virginia mantenía el contacto con su padre a través del móvil, que podía seguir utilizando gracias a una batería externa. En el exterior, el agua había llegado a alcanzar alrededor de 1,60 metros, según contó durante la emergencia.

Además del peligro de la inundación, Virginia ha lamentado las pérdidas materiales sufridas. La familia ha perdido tres coches, dos motos y buena parte de sus pertenencias. Durante las horas de espera, la joven compartió imágenes y mensajes en redes sociales para pedir ayuda y explicar lo que estaba ocurriendo. Después del rescate, también agradeció las muestras de apoyo recibidas y reivindicó el papel de los medios como altavoz para trasladar su petición de auxilio.