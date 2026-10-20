Los servicios de rescate han hallado el cadáver de un agricultor en la marjal de Pego-Oliva

Noche de diluvios en Alicante y Murcia antes del fin de la DANA Adam: alcantarillas colapsadas, barrancos desbordados y más personas atrapadas

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OlivaTrabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela de la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Se investiga si la muerte de este hombre está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales o responde a otras circunstancias, según fuentes conocedoras del caso. Unos trabajadores de una empresa próxima han encontrado el cuerpo de un hombre en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva antes de las diez de la mañana de hoy y han dado aviso del hallazgo.

Según la Guardia Civil, al parecer el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte. En estos momentos se está a la espera del levantamiento del cadáver.

La Generalitat Valenciana levanta los confinamientos y se desmoviliza a la UME

La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

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Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que en colaboración con Cruz Roja se mantienen dos albergues, en Xàbia (Alicante) y en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.