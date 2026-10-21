Pedro Sánchez responde a Feijóo por sus palabras sobre la pizza y la okupación recuperando un tuit de 2010

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Las alusiones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los tickets de pizza a domicilio como aval para sostener la ocupación de una vivienda reciben la respuesta de Pedro Sánchez.

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Las alusiones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los tickets de pizza a domicilio como aval para sostener la ocupación de una vivienda han convertido por unas horas ese plato en el protagonista de la precampaña electoral con declaraciones y tuits de uno y otro lado.

Durante un acto celebrado en Sevilla, Feijóo, para ilustrar el miedo de los propietarios de viviendas a la ocupación, ha dicho que "si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años"

El PSOE en su cuenta de X ha bromeado: "Feijóo presenta la 'pizza-okupación'. Ni la ley funciona con tickets de pizza, ni la solución a la vivienda es la masa fina".

El propio presidente del Gobierno español ha aprovechado la polémica para recordar un tuit suyo de hace 16 años y que él hoy califica de "memorable": "Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda".

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No podía faltar tampoco la opinión del ministro de Transportes, Óscar Puente ironizando que es indispensable que la pizza no lleve piña.

Óscar López: "Ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarlo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado las declaraciones sobre los okupas efectuadas por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que evidencian, en su opinión, que cada día ofrece un motivo para no ser votado el próximo 29 de noviembre: "Ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarlo".

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En concreto, Feijóo ha admitido que hay propietarios de viviendas "con miedo" porque una persona puede ocupar una casa y "con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años". Óscar López ha respondido ante estas afirmaciones: "Para pizza la que tiene montada el señor Feijóo, pero con piña, ¿no? No sé si es pizza o empanada mental".

El ministro y secretario del PSOE de Madrid se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha participado en el acto inaugural de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise).

El PP responde en redes

El PP también ha respondido en redes haciendo alusión a que había una pizzería junto al negocio del suegro de Pedro Sánchez. "Es verdad que vosotros sois más de chorizos que de pizzas…" ha respondido también desde X su secretario general, Miguel Tellado.

Mientras, su portavoz, Ester Muñoz, junto a un plano del centro de Madrid en el que señala la pizzería a la que aludía Sánchez en 2016 y una sauna cercana, ha publicado el siguiente mensaje: "¿Te comías unas pizzas en la pizzería de al lado del prostíbulo familiar, no? Efectivamente, memorable. ¿Por cierto, cuando piensas aclarar si tu suegro te financió las primarias?".