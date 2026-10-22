El concierto de los Premios Princesa de Asturias da por comenzada la jornada de los galardones más emblemáticos

Así fue el debut del rey Felipe en los Premios Príncipe de Asturias hace 45 años: de la anécdota sobre su silla a la diferencia con Leonor

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La Familia Real ha sido recibida en Oviedo entre aplausos y gritos de alegría. La primera parada ha sido el Auditorio, donde ha tenido lugar el concierto de los Premios Princesa de Asturias que, como cada otoño, se ha consolidado como la cita previa a uno de los galardones más importantes del país.

Este año, la cita musical homenajea a la figura del compositor Felix Mendelssohn y la interpretación corre a cargo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, bajo la batuta de Nuno Coelho, según confirma el medio ‘El Comerio’.

Los reyes han llegado acompañados por sus dos hijas, la protagonista del evento, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La hija mayor de Felipe VI y Letizia, ha elegido para la ocasión un traje de color azul oscuro, de tela suave y holgada, mientras que su hermana ha elegido un bonito vestido de un color azul más claro.

El estilismo de las tres mujeres de la Casa Real y la esperada llegada de Messi

Las tres mujeres de la Casa Real han repetido colores un año más como en cada concierto. Colores oscuros, preferiblemente azules o negros y los pantalones o trajes suelen ser un acierto muy común en ellas. La reina Letizia lucía un espectacular traje negro que ha tapado con un chal color esmeralda, robando una vez más todo el protagonismo. Quien también ha sabido acaparar todas las miradas a su llegada ha sido Lionel Messi y su mujer Antonella.

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El futbolista argentino Leo Messi recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en un acto que se celebrará, a partir de las 18:30 horas, en el Hotel Campoamor de Oviedo y que estará presidido por SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.