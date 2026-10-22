Septiembre y octubre dispara la llegada de inmigrantes en patera a Canarias en plena crisis de Ceuta

Las cifras se han disparado coincidiendo con las aguas calmas: más de 2.000 personas en septiembre y más de 300 en lo que llevamos de octubre.

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El cómputo anual de la llegada de migrantes a las Islas Canarias ha disminutido con respecto al año pasado, en este mes de octubre y el pasado septiembre las cifras se han disparado coincidiendo con las aguas calmas. Ya han llegado 2.000 personas solo en el mes de septiembre y más de 300 en lo que llevamos de octubre, algo inasumible por el Gobierno de Canarias que pide actuar al Gobierno central.

La Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Naciona el mes de octubre dibuja un volumen que no se veía desde la crisis de los cayucos de 2023 y 2024. Hasta el 15 de agosto, Canarias recibía 21 inmigrantes ilegales al día, y 2026 iba camino de ser el mejor ejercicio de la ruta en mucho tiempo, con un descenso del 60% respecto a 2025. En los dos meses siguientes el ritmo subió a 68 al día, un 222% más, según datos de La Gaceta.

Entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre llegaron 784 inmigrantes ilegales, un 30% más que en 2025. Entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre, 3.378, frente a 1.004 del año pasado, un 236% más, señala el diario.

Sólo en la primera quincena de octubre desembarcaron 1.837 inmigrantes ilegales en 20 embarcaciones, más que en cualquier mes completo de 2026 anterior a septiembre. Desde el 15 de octubre han llegado otros 712 en siete embarcaciones, 640 de ellos a El Hierro en cinco cayucos, señala La Gaceta, que ha tenido acceso a datos oficiales.