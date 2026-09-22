Malena Guerra 22 SEP 2026 - 21:33h.

Informativos Telecinco acompaña al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que ha interceptado una treintena de embarcaciones desde la entrada masiva

El Gobierno refuerza la frontera en Ceuta ante los llamamientos para una nueva entrada masiva

Compartir







Desde el asalto a Ceuta, hace más de mes y medio, la Guardia Civil ha interceptado una treintena de embarcaciones con unas 400 personas a bordo que trataban de alcanzar la Península. Lo hacen bien para quedarse aquí o para seguir rumbo hacia otras partes de Europa. Un equipo de Informativos Telecinco ha conocido de primera mano cómo trabaja la Guardia Civil para tratar de impedir esos viajes.

Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, reconoce que ha costado que parara una de las lanchas que han interceptado. "Hasta que no han visto que les alcanzábamos por velocidad esta embarcación recreativa no se ha detenido", recuerda.

PUEDE INTERESARTE La Junta de Andalucía acoge al menor migrante que llegó a Jerez en los bajos del bus del Real Valladolid

"A bordo iban 15 personas sin ningún tipo de medida de seguridad, iban en el suelo de la misma embarcación", explica Revilla. A bordo no iba ningún patrón español. "Su modus operandi consiste en entregar el barco a uno de los migrantes para hacer la travesía a cambio de dinero".

"Es un riesgo sobre todo para el entorno, que es el Estrecho de Gibraltar"

José Manuel Muera, teniente de la Guardia Civil muestra las barcas desinfladas que han sido intervenidas. En ellas caben cinco personas y las llenan al completo. "Es un riesgo sobre todo para el entorno, que es el Estrecho de Gibraltar", subraya

PUEDE INTERESARTE Calma en la frontera con Marruecos ante la amenaza de un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta

El helicóptero de la Guardia Civil localizó una embarcación semirrígida saliendo de costas de Ceuta. "El suelo de la embarcación cedió por el peso de la gente que iba a bordo y empezó a entrar agua, pues provocando un riesgo de hundimiento más que más que obvio", señala el patrón de Román Revilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Algunas playas de Ceuta son puntos de carga de migrantes. Pagan 7.000 euros por las lanchas de alta velocidad, que solo tardan 15 minutos en llegar a Algeciras, y 4.000 por el resto de embarcaciones. Además, como dato, Ceuta es el lugar de España que más kayaks vende.